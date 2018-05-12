法界︰驗收疏失 不該判這麼重

2018-05-12

使用廿年才發生問題 管理維護者的責任較大

〔記者黃捷、林敬倫／綜合報導〕高雄氣爆案昨一審宣判，其中當年負責驗收箱涵工程的趙建喬（現任高雄市政府秘書長）被判刑四年十月，是刑度最重的被告之一；法界人士認為，管線穿過箱涵與鏽蝕破損間的因果關係很難確立，且相較於後續維修、保養及最後操作員誤判，驗收責任應該較輕，因此不管從罪疑唯輕，還是罪刑相當原則來看，趙等三名官員的刑度顯然都有疑慮。

律師周武榮表示，就算管線穿過排水箱涵，如果後續檢測、維修都有注意，很難認定未來「一定」會導致鏽蝕破損，高雄地院認定驗收疏失行為與氣爆有直接因果關係，其實有點牽強，根據法律上罪疑唯輕原則，不應該判那麼重。

周認為，即使確定驗收疏失是導致管線破損因素之一，但使用廿年才發生問題，管理、維護者的責任較大，尤其操作員最後的誤判責任更大，不管怎麼判刑，官員的刑度都不應該是最重的。

律師林富貴也認為，管線施工完成後，後續的使用、保養、維修，以及操作員誤判等變數，都不是由趙負責，很難認定趙能夠預見這樣的結果，但趙的刑度卻比維修員、操作員還重，明顯不符比例，違反罪刑相當原則。

可主張追訴權時效消滅 拚無罪

林富貴還指出，趙的驗收行為發生在一九九二年，氣爆意外發生在二○一四年，已過了廿二年，業務過失致死罪的追訴期，在二○○六年修法前僅十年，修法後也僅廿年，本案無論如何都已超過，未來若全案上訴高等法院，趙可主張追訴權時效已消滅，有機會拚無罪。

時任高雄市政府環保局長的宜蘭縣代理縣長陳金德也為趙建喬叫屈，認為氣爆主因是李長榮化工內部作業疏失，趙被判得過重。

陳金德說，氣爆原因有三，第一，廿五年前高雄市府做排水箱涵，包商做到一半發現有中油管線，卻讓管線直接通過箱涵，管線長期暴露濕氣生鏽，負責驗收的趙建喬只是小公務員，上面還有科長、處長和市長，不應承擔這麼多的責任。

陳金德表示，當時他看李長榮的工作紀錄，明顯發現華運倉儲打過來的丙烯不夠，卻沒有確實巡檢找出原因，又叫華運繼續打氣，是氣爆最主要原因。