不再禮讓柯文哲 民進黨議員多傾向自提

2018-05-12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨下週三將決定台北市長是否自提人選，民進黨選對會昨徵詢台北市議員被提名人和現任議員意見。據了解，黨籍市議員多數希望自提人選，僅有兩位議員認為要用「數據」說服大家。議員點名的可能提名人選還是圍繞在總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德和立委姚文智三人。選對會召集人陳明文說，原則上，下週三會確定結果。

何志偉：柯就像髒髒包 吃了弄髒全身

台北市議員何志偉受訪時用時下流行的甜點「髒髒包」表示，柯文哲就像髒髒包，一時流行，但吃完以後會把自己全身弄髒，民進黨一定要自提人選。姚文智努力這麼久，如果牛棚練球這麼久，又沒辦法被提名，那過去的努力和價值又算什麼？

選對會七日已與表態參選北市長的姚文智、蘇煥智、呂秀蓮會面，前天約見黨籍里長、市黨部執評委，黨籍議員和市議員被提名人的徵詢工作則在昨天完成。

選對會成員認為，市議員意見應該至少佔一半考量，里長、選對會、民調占另一半。

據指出，議員方面一面倒要求自提人選，僅兩人傾向用民調決定人選。而支持自提的議員中，有五、六人希望讓暖身很久的姚文智上場；也有人認為應該徵召強棒，或是請賴清德、陳菊出馬。但無論意見如何，都會一致遵從黨中央下週三最後決定。

但市議員王威中受訪時也說，與會人士的意見中，即使主張民進黨自提人選的人，也都承認基層仍有許多聲音挺柯文哲，希望這樣的聲音可進入選對會，讓選對會評估勝算。市議員許淑華說，挺柯文哲的人是誰，大家都知道，但與柯文哲合作的時間點已經過了，基層的反彈情緒並未因柯文哲為兩岸一家親的說法道歉而改變。

高嘉瑜：黨應全盤考量 不要只看北市

許淑華說，不要小看姚文智，因為民進黨還沒確定要自提人選，所以能量、聲量還沒出來，未來民進黨若決定自提人選，會有不同選戰打法，「確定提出人選，一定是最強人選。」

被視為「禮讓派」的市議員高嘉瑜一度不願受訪，她隨後強調，「我是支持民進黨不是支持柯文哲，如果禮讓柯文哲對民進黨好，我就會支持。」黨中央要全盤考量，不只要看台北市，還要看全台灣選情，是否禮讓柯文哲對深綠、年輕選票各會流失多少，應該平心靜氣想想，沒有非禮讓不可。