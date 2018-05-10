5.3萬大學教學助理納勞健保 一年2.5億元 教部全買單

2018-05-10

教學助理全數改勞僱型 明年元旦起實施

〔記者林曉雲／台北報導〕公私立大學教學助理（ＴＡ）爭議有解！明年一月一日起，教學助理不再區分為學習型和勞僱型兩種，全數認定為勞僱型、都需納入勞健保，大學身為雇主應給付的勞健保費用部分，則由教育部補助。學習型教學助理現有三萬七千人，勞僱型助理一萬六千人，兩者合計五萬三千名，教育部預計一年將投入二億五千萬元經費補助大學買單。

教育部長吳茂昆表示，ＴＡ就是ＴＡ，任務是在協助教授們教學，教育部決定一體化，不再區分學習型和勞僱型，且要把其勞健保問題徹底解決。

高教司副司長朱俊彰說明，教學助理是自一○四年區分為學習型和勞僱型，學習型未納勞健保，勞僱型助理則納入勞健保，雇主應付保費由學校支付；但學習型助理在課程設計上屢屢產生疑慮，也造成學校困擾，教育部決定將教學助理全數納勞健保。

教部補助校方應付保費 學生仍有自付額

勞保費用由雇主（學校）付七成、學生付二成、政府一成，朱俊彰舉例，教學助理通常月薪多者約一萬一千一百元，以勞保投保薪資一萬一千一百元為例，學生做滿一個月，每月勞保費約為一一六六元，學生自付勞保費二三三元，雇主學校（由教育部補貼）付八一六元，政府（其他單位）付一一七元。

健保費用則由學校付六成、學生個人付三成、政府付一成，朱俊彰說明，健保月投保薪資金額低於二萬二千元，要依實際金額計算保費，若也以一萬一千一百元設算，每月保費約五二二元，其中學生自付一五七元，雇主學校（教育部補貼）付三一三元，政府（其他單位）付五十二元。

但是研究助理和附條件的獎助生，則仍區分學習型和勞僱型，朱俊彰表示，研究助理的區分要件很清楚，學習型研究助理必須是學生的畢業條件或是研究題目、且在老師指導下擔任研究助理，如是老師因研究計畫而另聘的研究助理則屬勞僱型、須納勞健保，聘師及助理各自付費。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部補貼可幫學校省下雇主應付的勞健保費，降低學校規避雇主責任的可能，但也恐怕會有學校以多用獎助生等方式鑽漏洞，呼籲要清查各校實施情況，並對違法學校開罰。