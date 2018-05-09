未獲邀出席ＷＨＡ 我將發抗議信

2018-05-09

陳時中按原計畫前往日內瓦 向世界發聲

〔記者吳亮儀、呂伊萱、歐素美／綜合報導〕第七十一屆世界衛生大會（ＷＨＡ）線上報名時間已截止，世界衛生組織（ＷＨＯ）證實未邀請台灣參加今年的ＷＨＡ。衛福部長陳時中昨天受訪表示，仍會按原計畫前往瑞士、向世界各國發聲，也應會向大會發抗議信表達訴求。

蔡英文總統昨參訪台中市大甲區百德機械公司時，針對台灣參與ＷＨＡ的問題指出，台灣因政治因素沒辦法在今年拿到邀請函，但今年有更多朋友來支持台灣，國際社會對台灣參與ＷＨＡ的支持力道愈來愈大，她強調，台灣會持續尋求更多加入國際主要組織及會議的機會，重點是台灣的好朋友，支持台灣的人愈來愈多。

因中國打壓，造成台灣連續兩屆都無法參加世衛大會，陳時中說，中共一直說台灣「不具參加的政治基礎」，但世衛大會宗旨是每個人都有健康人權，不該遺漏任何一人，且台灣是有完整組織的國家，絕對有參加的權利。

我方今年前往瑞士的團隊仍以「世衛行動團」為名，據了解約有十九名團員，包括衛福部官員和學者專家，會在十九日出發前往瑞士日內瓦。

陳時中說，我方將向世衛組織做出抗議，大概會選擇發出抗議信的方式，之後再看看「二對二辯論」與現場情況，再做最後決定。

中央社報導，世衛組織證實，未邀請台灣參加今年的ＷＨＡ，並解釋先前邀請台灣與會是根據「兩岸間的諒解」。世衛組織給法新社的聲明中說，「若是兩岸再度就參與世界衛生大會達成諒解」，將有助台灣與會。

世衛：先前邀台 根據「兩岸間的諒解」

外交部長吳釗燮昨直言，在中國阻撓之下，台灣不僅無法正式出席ＷＨＡ，迄今能夠出席參加的ＷＨＯ專家技術會議更不到三成，中國還在各種國際公衛場合對我「說三道四」；而中國國家主席習近平盼「兩岸心靈契合」，但中國外交部門的所作所為，只會讓兩岸漸行漸遠。

吳釗燮表示，政府希望和ＷＨＯ及其他重要衛生單位加強實質交流，今年雙邊會談目標是超越去年的五十九場次，會談層級也盼望比去年更高。

包括醫師公會全聯會、台灣醫界聯盟等民間團體，預計今天在立法院召開記者會，共同說明相關規劃，呼籲朝野一起支持政府，突破台灣目前參與ＷＨＡ的困境。