為「反攻大陸」 中國GQ總編被炒

2018-05-07

歡送會被開玩笑 台灣版總編杜祖業西進斷路

〔記者凌美雪、呂伊萱／台北報導〕台灣版GQ雜誌總編輯杜祖業原定接任中國版GQ雜誌編輯總監，但疑因五月三日的歡送會上，杜祖業披了同事製作的「反攻大陸」值星帶，旋即在四日突遭中方撤回聘僱決定。對此，台灣GQ發行人劉震紳與杜祖業本人都未接電話，尚無回應。立委徐永明則認為是中國在全世界大興「國際文字獄」，迫使各國遵從中國的價值觀。

徐永明：國際文字獄

根據網路媒體《換日線》報導，杜祖業原訂將接任中國版GQ《智族GQ》編輯總監，但中國GQ官網卻於四日以「紅頭文件」發布公告，指杜祖業因「個人原因」不被聘用，改由編輯副總監曾鳴擔任。《換日線》該文作者推測，臨時撤換杜祖業的原因，是在台灣GQ舉辦的歡送會中，杜披了由同事製作的「反攻大陸」值星帶，原只是個玩笑，沒想一日之內風雲變色。

民進黨立委王定宇認為，《GQ》是國際出版業，但面對中國審查，連起碼的幽默感都消失了，「這就是社會控制」，中國政權對社會的外部控制力，已經內化成私人企業的自我審查，杜祖業正是典型「老大哥正看著你」的受害者。

王定宇也呼籲台灣不同陣營政治人物，應思考如何保護人民免於箝制，而非反過來檢討受害者，合理化加害者的行為。