「台大最黑暗一天」 挺管派校園打學生

2018-05-05

傅鐘前爆衝突 反管派學生被扯衣勒頸追打

〔記者吳柏軒、林曉雲、陳薏云／台北報導〕「台大最黑暗的一天」！

昨天五月四日，挺管的台大自主聯盟舉行「新五四運動」靜坐及遊行活動，但卻演變成與反管學生在傅鐘前爆發衝突，反管學生被挺管人士勒頸，一路追打、人身攻擊，還要台大學生滾出校園，台大社會系教授陳東升憤怒表示，這是台大最黑暗的一天。

二十多名反管的台大學生昨天到傅鐘前方，以行動劇諷刺學生權益及民主法治在這波挺管聲浪中被葬送，反管學生高舉「管中閔純潔騙殺全國」標語，和挺管民眾對罵，挺管民眾除對反管學生大喊「滾出去」、「紅衛兵」、「日本走狗」、「政治學生退出校園」等，還拉扯反管學生的衣領，導致學生摔倒在地，亦有人趁機用唇膏亂畫學生白色衣服，現場推擠拉扯，情況一度失控。

校安人員及現場活動的戒備人員見狀隔開挺管民眾，但反管學生仍回嗆：「這是我們的校園」、「乞丐趕廟公！」

校內表達意見被打 台大生怒學生自主已死

反管學生、台大管理學院學生代表潘儒鋒因被挺管民眾從背後扯衣服勒頸、跌倒，前往醫院驗傷後有右踝扭傷、胸部挫擦傷等傷勢，昨晚六時許前往派出所對攻擊的民眾提告傷害及毀損。潘同學痛批：「我是台大在學生，卻因表達意見在校內被打，學生自主已死！」

他質疑，一個群眾活動（指黃絲帶）愈做愈大，卻有很多不是台大校友的人加入，他們有權利表達他們的聲音，「但是我要表達聲音時卻被攻擊，為什麼身為台大的學生，不能替自己的想法發言？」

台大社會系教授陳東升憤怒表示，台大要落實大學自治和自主，首要必須維護台大師生在校園內言論自由和人身安全，台大學生在自己校內表達意見，竟然被追打、被施暴，這是非常嚴重的一件事情，也是台大最黑暗的一天，台大代理校長及行政單位必須對此負責，施暴者也應該被強力譴責。