2018-05-02

記者鄒景雯／特稿

中國找上了台灣在中美洲的友邦多明尼加建立外交關係，台灣的邦交國數減為十九國。上一次對岸動手，是在去年六月，巴拿馬結束了與「中華民國」長達一○七年的邦交。更前一次，則是二○一六年底的西非島國聖多美普林西比。不接受「九二共識」的蔡英文政府，如果堅持不就範，似乎就會一年被斷一國，這是中南海企圖釋出的訊號嗎？

北京當局選擇在這個時間點，再拔掉一個外交承認台灣的國家，主要的肇因有二，首先是國際情勢的因素，說白話，就是不高興台灣跟美國走得太近，美國參眾兩院通過「台灣旅行法」，並由川普總統簽署生效，將美台高層級官員互訪的限制解除，等一系列的友台措施，對中國最是刺激。美國給與台灣實質外交的空間，對岸則取走台灣的正式邦交作為報復，一加一減之間，警告台灣不要「挾洋自重」，注意兩強之間的平衡感，正視中國的存在，以及兩岸關係的重要性，是非常明顯的言下之意。

其次則是干預台灣內部民主的考慮。在中國的感受上，台灣不僅是在國際上漸行漸遠，「馬去蔡上」政權轉移之後，島內情勢也愈來愈不可控，確實有相當焦慮感。這反映在兩個方面，一、台灣藍綠政黨的競爭，中國向來沒缺席過，今年是選舉年，不免要有所角色；然基於選舉需要應運而生的公投綁大選，卻是藍綠競相提案，真是把涉台系統給惹毛了，不但早在公投法修法時已經公開發作，於今則一直在尋找警告的機會。二、中國對於台灣的內政，指手畫腳的比例大幅升高，不只國防事務有意見，民主基金會七成國人願意為保衛台灣而戰的民調，也引起其側目，甚至連管中閔案，他們也毫不忌諱，指指點點。這些行為舉止都顯示出了對岸的不安。

但是，中國在台灣的人這麼多，應該可以普遍察知，斷交這種手段如果用多了，對於台灣社會、特別是被孤立過頭的新世代，不僅沒有威脅升高，而且是效用遞減。同時，務實的台灣人非常清楚，即使我們的邦交數降到了個位數字，只要有外交承認，依照國際公法，我國即取得法律上的國際人格。從來沒有因為邦交國太少而亡國的例子。然中國每建一個交，就要提出天價的承諾，倘若連打擊台灣的快感都不可得，只剩下天朝的面子，試問，這划得來嗎？

甚至，在台灣，有不斷增多的民意覺悟到，如果只執著於邦交國數量的迷思，卻棄國家尊嚴於不顧，例如一味接受中國指令的「九二共識」等政治符號，換句話說，這是連作為一個國家的志氣都不敢保持了，其實才是台灣最大的國家危機。

行文至此，大家不得不借問國民黨主席吳敦義，在當前這個台灣牆腳被挖的政治氣氛下，還適合跑到對岸去臣服一中，以換取出席國共論壇的入場券嗎？去了，國民黨在台灣還能選嗎？