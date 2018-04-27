外交部遇駭警示 年逾2萬次

2018-04-27

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕根據外交部資安監控中心統計，外交部遭到疑似惡意攻擊所觸發的警示，每年超過兩萬次。外交部為因應各種不斷翻新的網路攻擊手法，近日邀請資安專業團隊模擬駭客攻擊、滲透檢測，目前已完成十五個工作天的資安攻防演練。

中國網軍對台灣各級政府機關發動計畫性的國家型網路資安攻擊問題嚴重，台灣公部門去年遭網路攻擊成功的案例就有三六○件，其中高達八成來自中國網軍的攻擊。據統計，來自各方的網軍，每個月對我政府機關資安網路的探測，更多達上億次。

邀請第三方檢測資安攻防

外交部昨晚發布新聞稿指出，外交部向來是惡意駭客攻擊主要標的，外交部長吳釗燮於二月上任後，即將提升資安列為優先工作目標，配合政院資通安全處，定期執行資安攻防演練、建置進階持續駭侵防衛監控系統，以提升資安防護。

外交部昨指出，網路攻擊手法不斷翻新，為因應包括分散式阻斷服務攻擊、勒索病毒、組織型進階持續威脅等手法，外交部首次委請第三方資安專業團隊，模擬駭客手法，針對外交部主機、網站、系統進行滲透檢測，藉此發現資安弱點並加以修補。

外交部說，透過邀請第三方專業團隊為政府強化資安，呼應蔡總統曾指示的「盼政府與駭客社群保持對話，相互交流，為整個政府體系帶來跳脫傳統、挑戰現況的新氣象」。

身分證設計票選網站遭駭

另外，內政部舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」，連日來引發「台灣國」與「中華民國」版面設計的統獨大戰，昨日票選網站更慘遭對岸駭客攻擊關閉，植入中國「反分裂國家法」網頁連結，甚至一度出現「分裂勢力請停止」警告字眼，讓大批網友傻眼。

內政部表示，票選官網確實遭攻擊，被植入不當連結網址，已暫時關閉網站，將強化資安檢查及維護後再開放，民眾應理性參與票選，勿因立場不同而做出任何不利他人行為，更不要散播他人個資，以免觸法。