反年改脫序 毆打警察、記者

2018-04-26

〔記者王冠仁、劉慶侯、鄭景議、邱俊福、姚岳宏、陳恩惠／台北報導〕「八百壯士」等退伍軍人團體昨上街抗議，卻釀成近年最大規模的攻擊記者及官警事件，反年改團體毆打記者、攻擊落單員警、包圍台大兒童醫院、搶媒體相機及拆除拒馬、護欄，連三線一星的大安分局長周煥興都照樣踹打；迄昨夜統計，有八十四名員警及十一名記者受傷，警方並逮捕妨害公務現行犯三名、同時有六十三名脫序群眾被警方保護管束。

逮3現行犯 管束63人

面對抗議變調，群眾預謀攻擊，警政署長陳家欽訓令北市警局加強維護記者安全，對違法脫序滋事者，一律當場逮捕。

抗議年金改革的退伍軍人團體，昨中午過後陸續往中山南路、青島東路口舞台集結，現場四千多人，下午一點活動主持人聲稱「戰場瞬息萬變」，取消原本規劃的三路遊行，要求群眾待命。

到了下午三點播放軍歌「夜襲」後，以「涼山退軍」為首的數十名蒙面群眾，開始朝立院中山南路大門進攻，眾人戴手套與護具，以繩索拉開護欄、拒馬，同時還朝院區丟擲煙霧罐，甚至趁機翻越圍牆進入立院。

強攻立院 爆衝突失控

群眾除強攻立院大門，另有兩路人馬分別佔據中山南路南北兩側，阻止警力增援，頻頻推擠警方爆發衝突，場面失控。

混亂中，部分群眾推擠記者甚至搶走相機，還嗆「拍什麼拍」，不少記者遭毆打、吐口水，並被連拉帶扯地拖離現場，平面與電子媒體記者十一人受傷。

大安分局長 也被踹打

下午五點，抗議群眾用附有金屬掛鉤的鐵鍊及童軍繩，綁住立院大門，以拔河方式企圖拉倒立院大門，還朝警方丟擲石塊、水瓶，警方趕緊剪斷繩索與鐵鍊，雙方隔門對峙逾半小時。

下午五點三十五分，警方反守為攻，派出特勤中隊將群眾推離大門，但群眾仍持續攻擊警方，大安分局長周煥興在混亂中遭人揮拳、踢踹。

一位基層員警說，太陽花學運、反課綱等抗議活動，群眾大多以和平靜坐或靜臥來對抗警方驅離，但這群退伍軍人僅為個人利益，甚至毆打能幫他們發聲的記者，「儼然是一群失控暴民」！

帳篷區 查獲汽油鐵鍊

警方指出，昨早就在群眾帳篷區內查獲汽油、鐵鍊、油壓剪及鐵鉤，這些退伍軍人聲稱上街討公道、反對污名化，卻攜帶這些物品，還蒙面、塗迷彩膏等方式易容，根本是要趁機作亂及躲避警方蒐證。

昨天傍晚六點三十分，群眾結束約三個半小時的進攻立院行動，在中山南路上吃便當、搭帳篷，群眾揚言警方若趁夜驅離，會繼續抗爭。

據了解，昨受傷或遭搶、毀損攝影器材的記者有十四人，其中十二人提告。