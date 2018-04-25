解決場址與併網不足 以地找線、以線找地

2018-04-25

〔記者林菁樺／台北報導〕太陽光電兩年計畫將於今年六月中結束，政府已推出綠能屋頂，盼全民齊種綠電。經濟部能源局坦言，場址與併網確實是目前太陽光電發展首要突破的瓶頸，將透過「以地找線」與「以線找地」雙管齊下來解決。

太陽光電與離岸風電是我國再生能源主要重點項目，離岸風電遴選作業如火如荼展開，太陽光電已推出兩年計畫、綠能屋頂全民參與計畫等。

太陽光電可歸納為地面型與屋頂型，預計於二○二五年達到20GW裝置容量目標。台電指出，綠能屋頂是積少成多，只要有來申請，基本上台電是無條件接受並聯，因此饋線蟑螂鎖定的是大型案場，台電也有相關把關機制因應。

外界常批評饋線等基礎電力設施不足，進而阻礙綠電；能源局官員指出，台灣的資金與技術都不是問題，場址、併網確實為目前首要突破的瓶頸。

能源局提出兩策略因應，「以地找線」與「以線找地」雙管齊下並行。「以地找線」是透過跨部會盤點尋找可用空間作為太陽光電施作地點，再請台電做輸電線網等電力工程，已清點出二．五萬公頃土地，包括地層下陷地區不利耕作、掩埋場等，優點是場域明確，但電塔、變電所多為鄰避設施，電力工程建設相對耗時。

另「以線找地」是先尋著台電既有的輸配電網系統，集結附近可發展的場址，優點是不用再興建電網設施，時程上來說會比較快，但土地能否施作太陽光電則是另一大問題。能源局官員表示，採兩者並行，盼能突破太陽光電場址與併網兩大瓶頸。