固樁！ 侯、蔣搶拍定裝照

2018-04-25

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天下午首度與新北市黨籍議員參選人合照定裝，由於民進黨今天將徵召蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌二十六日將拜會議長蔣根煌，蔣根煌昨天率先與侯友宜合照，頗有固樁、消毒意味。

明與蘇貞昌會面

蔣根煌：談A7合宜宅污水

蔣根煌表示，與蘇見面時，要與蘇貞昌談桃園機場捷運A7站合宜宅排污水污染新莊水源地的事，希望蘇幫忙向中央反映，在污水廠還沒有興建完成前，要求營建署想辦法，不要再繼續污染新莊水源地。

蔣根煌說，位在桃園機場捷運A7站的合宜住宅，興建時未規劃污水處理廠，生活污水直接排入新北市十八份坑溪與啞口坑溪，嚴重影響水質，過去綠水長流的美麗溪流，還可以抓到蝦子，現在魚蝦死光光，水色也變得混濁。

對於蘇貞昌將與蔣根煌會面，侯友宜昨天受訪時表示，議長是大家都很尊重的人，他也很尊重，因此他建議老縣長（蘇貞昌）早一點去拜訪議長，這是對議長的尊重。

國民黨新北市黨部主委李乾龍昨天說，上週就與侯辦聯繫，安排出兩個時段與議員合拍定裝照。侯友宜在與蔣根煌拍攝過程中，多次主動幫蔣根煌檢查領帶、調整服裝，顯得相當親切；但在之前的梳化準備，侯友宜對於初次上妝拍照，卻是緊張得滿身汗，頻頻詢問身邊的人，梳化的結果會不會不像本人。

對於與新北市黨籍議員參選人合照是否代表成為「母雞」？侯友宜表示，合照是要大團結，大家一起共同努力打贏選戰；而日前李昌鈺將戶籍遷到新北，被解讀為是力挺侯友宜，未來會不會請李昌鈺輔選，侯友宜表示，尊重老師（李昌鈺）。