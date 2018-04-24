司法話題》大法庭 統一法律見解

2018-04-24

〔記者楊國文／台北報導〕去年司改國是會議倡議解決終審法院長期以來法律見解歧異的問題，司法院為確保統一法律見解，因此研擬出大法庭新制，最明顯的例子，是最高法院針對前行政院秘書長林益世貪汙案，究竟要採「法定職權說」或「實質影響力說」，多次召開刑庭會議卻都無法統一見解，以致該案久懸未決。

與目前最高法院透過民事、刑事庭會議做成的決議、判例不同，未來大法庭制度是三審審判程序的一部分，須進行言詞辯論，擬分別在最高法院設民事大法庭、刑事大法庭、最高行政法院設大法庭，成員分別是十一人、十一人、九人，由最高法院院長及其指定的庭長一人，分別擔任民事、或刑事大法庭審判長；最高行政法院大法庭以院長為審判長。至於提案庭將有一名法官擔任當然成員。

受司法界矚目的大法庭法官遴選產生方式，司法院明訂由法官會議以無記名投票產生，分別自最高法院民事庭、刑事庭全體法官中依得票數較高、且每庭至少應有一人為原則，因此最高法院的民事、刑事大法庭應票選出各九名法官，最高行政法院票選出七人。每人任期均為兩年。

大法庭處理的法律爭議，屬於三審的中間程序，做成的裁定，對於提案庭提交的案件具有拘束力，因此，提案庭就提交的案件，「應」以大法庭所採的法律見解為基礎，進行終局裁判。

不過，大法庭就某案所做的裁定，不具通案的法規效力，若受理他案的審判庭認為大法庭裁定所採的見解不合時宜而擬變更，得提請大法庭進行裁定。