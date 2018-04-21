美擬祭緊急權力法 阻中收購敏感科技

2018-04-21

因應「不尋常和特別威脅」 封殺交易和扣押資產

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國財政部證實，正考慮動用一項緊急權力法令，遏止中國對美國敏感科技的收購和投資，做為對中國竊取美國智慧財產權「三○一」制裁的一部分，讓川普總統有權因應「不尋常和特別威脅」，以封殺交易和扣押資產；另外，美國財政部擬成立一個辦公室，專責限制中資。

財部將成立對中專責辦公室

美國財政部主管國際市場暨投資事務的助理部長塔伯特（Heath Tarbert）表示，正在探討使用一九七七年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）的可能，根據這項法令，川普可宣布國家緊急狀態，以因應「不尋常和特別威脅」，藉以封殺交易和扣押資產。美國在二○○一年「九一一」恐怖攻擊後，曾廣泛運用IEEPA，封鎖激進好戰組織和其他非法金融網絡的資產。

塔伯特在國際金融協會論壇表示，財政部依川普命令成立一個辦公室，擬專責對中國投資設限，有別於財政部主管的外來投資委員會（CFIUS）辦公室，「那是一個正在進行的個別進程，我們在財政部有不同辦公室，正確切考量這兩項議題」。

塔伯特說，美國財政部致力和國會合作，以通過有關改革CFIUS的「外來投資風險審查現代化法案」，目的之一在於擴張對敏感交易的審查權限，包括敏感交易不涉及完全轉移控制權、或透過技轉可能構成國安疑慮的境外合資事業。

一位美國國會助理表示，在國會今年稍晚通過法案前，或許可藉由行政命令促進CFIUS改革完成前的漏洞。

消息人士指出，美國財政部正在制訂計畫，界定禁止中企投資的科技產業部門類別，例如半導體和5G無線通訊。根據川普先前簽署的總統備忘錄，美國財政部長努勤在五月二十一日前，須提出行政部門可採取的行動選項，以解決有關中國企業受北京「指使或幫助」，在美投資「被視為重要性產業或技術」的顧慮。

中國︰暴露美方霸權心態

中國外交部發言人華春瑩昨回應，美國最近「動作很多」，暴露美方「只有我可以有，就不允許你有」的霸權心態；美方頻以國家安全為由，對中美高科技領域貿易投資活動設限，顯然是「行貿易保護主義之實」。