涉當共諜利誘調查官 台商聲押

2018-04-19

〔記者陳慰慈、謝君臨／綜合報導〕在澳門經商、有中國澳門與台灣雙重國籍的男子洪金錫，疑被中國吸收來台發展共諜組織，並涉嫌以餽贈現金、禮品或招待國外旅遊等方式利誘一名調查局調查官。該名調查官拒絕後向上級呈報，檢調經一年多蒐證，昨趁洪男返台時依違反「國家安全法」將其拘提到案。檢方訊後依有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見。

澳門來台定居 疑被中國吸收

檢調調查，洪男本是澳門人，在台灣經濟起飛的一九八○年代來台定居，並取得我國國籍，過去曾任全民計程車司機聯誼會副理事長，二○一五年起返回澳門經商後疑遭中國吸收，開始趁往返兩岸三地的機會在台發展共諜組織。

現金、旅遊為餌 發展共諜組織

檢調查出，洪男多年前在聚會中結識一名調查官，兩人私交不錯，洪男只要回台就會找該名調查官吃飯敘舊。前年起，洪男突然以「有機會介紹中國人士跟你認識交流」等話術試探，還表示要相贈數十萬元現金，甚至曾大方向該調查官說：「你護照號碼給我，其他的我幫你處理！」暗示可招待對方赴日、韓旅遊。

該名調查官察覺洪男別有所圖，立刻嚴詞拒絕並向上級舉報，檢調隨即追查。該名調查官為了對洪男的不法行為進行蒐證，也開始收下洪男贈送的紀念金幣等貴重禮物做為證據。

中國滲透民間 散布傾中言論

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚得知洪男日前返台，考量他每次回台都借住新北土城友人住處，且幾乎都是快閃離開，昨指揮調查局國家安全維護工作站突襲搜索該友人住處，將洪男拘提到案釐清案情。據悉，洪男否認犯案。

專案人員指出，中方疑似透過洪男吸收我國軍人或情治人員，以便蒐集國家機密，但更值得注意的是，中國近年也改變策略大鑽「國安法」漏洞，開始著手吸收如記者、民代助理、大學教授、名嘴、宗教領袖等各行各業民間人士，企圖透過這些握有話語權的人士散布「傾中言論」，以達到統戰目的。

對於洪男一案，調查局昨表示，因事涉該局人員，目前不宜發表任何意見。