夫妻檔軍官涉共諜案 更審共判刑104年

空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅夫婦涉嫌共諜案，被高等法院高雄分院依國家機密保護法重判。（記者鮑建信攝）

2025/04/10 10:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅涉嫌共諜案，被高等法院高雄分院依國家機密保護法等罪，認定孫姓夫婦各觸犯4罪，高雄高分院上午宣判，分別共判處57年和47年徒刑，但未併執行刑。

據了解，主嫌劉聖恕（判刑20年定讞）早年任職空軍官校少校教練機教官期間，即曾透過其岳父引介，認識中共國安部人員陳若宸（化名），並被對方所吸收後，為中共情工單位效命。

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2013年2月間，劉自空軍官校基本飛行組上校副組長退役後，找上尚未退役中校孫緯和劉芸雅少校夫婦，並透過林姓友人成立空殼公司，讓對岸轉入資金，作為交付軍官洩密的報酬。

孫男因沉迷職棒簽賭又負債，於2016年間被吸收後，在2021年1月間，假借致贈年節禮品予舊識長官的名義，進入松山指揮部重要軍事管制區域，涉嫌夾帶手機進入，拍攝軍事機密交付對岸。

妻子劉婦後來也加入共諜組織，並在2022年度「漢光演習」擔任保密安全管制中心的安全督導官時，利用職務之便，刺蒐演訓機密資訊後，輾轉交付予中共情工。另於2022年11月間，錄製為中共情工單位工作蒐情的錄音檔。

此外，劉婦還謊稱因教學、製作範本需要，向龔姓、鄧姓和劉姓等3名少校，索取國軍作戰計劃等機密文件，劉等7人被高檢署高雄分檢依違反國家安全法、陸海空軍刑法等罪提起公訴。

前年底，高雄高分院審結宣判，重判劉聖恕徒刑20年，夫妻檔共諜孫和劉女則分處徒刑19年半和20年半，另龔處徒刑3年半、鄧處判刑2年、林姓友人則處易科刑6月，劉姓少校則無罪，案經上訴最高法院，孫姓夫婦違反國安法部分定讞並入監執行，另涉國家機密保護法部分撤銷發回重審。

高雄高分院上午更1審宣判，認定孫男觸犯4罪，分處有期徒刑14年、13年、14年和6年﹔劉女同樣4罪，分處16年、17年、16年和8年，均未併執行刑，均可上訴。

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