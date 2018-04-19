藍營泥巴戰 吳茂昆8點聲明反擊

2018-04-19

似是而非混淆視聽 新教長一次說明 盼勿以訛傳訛

〔記者林曉雲、楊淳卉、施曉光、李欣芳／綜合報導〕教育部長吳茂昆今天走馬上任，以六十八歲成為最年長的教育部長，也創下諾貝爾獎提名人擔任教育部長的紀錄。面對藍營鋪天蓋地的「丟泥巴」戰略，一天數個爆料，吳茂昆昨晚發出八點聲明反擊，強調他貢獻所長，不應被刻意栽贓抹黑。

台大校長當選人管中閔繼續神隱，所涉各項爭議均未釐清。行政院秘書長卓榮泰在民進黨中常會表示，吳茂昆已清楚說明其所有相關爭議事實。民進黨立委張廖萬堅昨直指，藍營企圖「圍吳救管（中閔）」，想把「管案」變成「吳案」，吳茂昆八點清楚說明，可證明吳茂昆對藍營打泥巴戰「挺得住」，盼新教長今天上任後，儘速釐清台大校長遴選疑義，做出適法性的決定。

吳實事求是主動說明 管中閔續神隱

吳茂昆強調，因長期在科學界的訓練，他對任何問題都「實事求是」，外界對他提出「似是而非」，甚至「違背常理」、毫無事實根據的問題，他一次說明，希望外界不要再以訛傳訛。

他強調，身為教育工作者，得天下英才而育之，是他的理想，他極其願意提供他在學術領域之專業諮詢，這也是他願意接任教育部長的初衷。

首先，馬政府時期、前總統府副秘書長羅智強緊咬中國「西部超導材料科技有限公司（WST）」在二○一○年三月公開募資說明書中，將吳茂昆列為技術顧問。羅昨並在臉書提出照片佐證，質疑吳公然說謊。

吳茂昆表示，經他了解，WST曾經和在台灣的「超導國際科技股份有限公司（AST）」，彼此於二○○三年交叉持股。二○○○年時，他有提供台灣超導國際幾次非正式諮詢，兩家公司交叉持股後，中國的西部超導公司卻直接將台灣超導諮詢過的學術界專業人員，都列為其公司名下成員。

有圖有真相？ 羅智強指控卻貼錯圖

吳茂昆說明，他洽詢時任台灣超導總經理的陳輝堂，才了解台灣超導已於二○一二年結束業務，但中國西部超導一直沿用台灣超導之文件迄今。陳輝堂對造成他的困擾表示抱歉。他也從未接受中國國科院任何職務。

政院發言人徐國勇指出，羅智強貼出的照片，是吳茂昆約在二○一六年或二○一七年間赴上海參加超導應用發展研討會時所拍，與西部超導公司無關。羅智強引用該照片指控吳茂昆，明顯是移花接木！羅智強昨晚則指出，他所引的資料全為真，要移花接木，也是西部超導移花接木！

針對吳茂昆在東華大學溢領學術研究費的指控，吳茂昆表示，此事已經監察院調查，是學校作業程序疏忽，相關費用均已繳回；另有指控他和建商炒地皮，事實上，該地點選擇及建商徵選，都是前一任校長任內完成的。又指他控制校內人事權，但大學教師之升等是經系、院教評會通過後，再由教育部聘任。這些指控，都經過相關主管機關正式調查過。

吳茂昆強調，公務人員依法行政是最基本做人做事的道理，他自擔任中研院研究員、中研院物理所長、國科會副主委、國科會主委及後來接任東華大學校長等職務，出差行程都依規定請假。

未申請過美國籍 早已主動放棄居留權

民國一○一年到一○四年擔任東華大學校長，不論國內、國外因公出差請假，都依教育部規定上網登錄。所謂雙重國籍，吳茂昆表示，他在美工作期間，約在一九八一年拿到居留權，但二○○二年接任國科會副主委後，已主動放棄居留權。從此之後，亦未申請過美國籍。