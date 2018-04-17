財產申報「洩底」 柯偏好中國概念基金

2018-04-17

〔記者鍾麗華、沈佩瑤／台北報導〕監察院昨公布最新一期的「廉政專刊」，台北市長柯文哲存款為一五八九萬餘元，申報的基金價值三五六萬餘元，不過，柯申報的十九檔基金，登記在其名下有四檔，其中兩檔是「中國概念基金」，還把原來的「東歐基金」轉換成「香港中國基金」。

北市府發言人劉奕霆則表示，柯的基金投資皆由妻子陳佩琪管理，經了解，皆屬柯就任前便投入，上任後無新增任何基金投資。

柯與妻子陳佩琪共同申報八筆土地、兩筆建物，其中包括在新竹的農地與農舍，其名下土地、建物、保單，均與前次申報相同。不過，存款增加兩百萬元，基金由於贖回，縮水約一四五萬餘元。

柯另在附註欄聲明，他二○一四年共拿到二五六一萬餘元選舉補助款，共捐出一五四七萬元、選舉相關支出九八七萬元，加上去年四月繳交監察院罰款六十一萬餘元，已全數用完。

柯文哲也強調：「當選後為避嫌，家人均未再做新的投資，僅有贖回，目前帳面基金均是過去所投資。」不過，比對前次申報，柯當時名下六檔基金，此次僅剩四檔，但原來的「霸菱東歐」轉換成「霸菱香港中國」，不是只有贖回而已，此外，柯另有「日盛中國內需動力」。

劉奕霆則說，純粹是基金投資報酬率所做之理財操作，盼勿做過度與惡意解讀。

文化部長鄭麗君和丈夫沈學榮財力雄厚，共同申報土地二筆、建物四筆，都位於台北市大安區，存款二億八七一五萬餘元，債權六億七二七七萬餘元，包括朋友創業借款、朋友公司周轉等。沈的事業投資部分有三億一九七五萬元。另有二筆土地、三筆建物和二筆股票一億多元交付信託。不含土地建物，財產合計超過十三億元，比上次申報的六億元倍增。

新北市前副市長、國民黨新北市長參選人侯友宜申報土地八筆、建物兩筆與過去相同，存款五八七萬餘元，較前次縮水一一四萬餘元，有價證券四二○萬餘元，也較前次減少一九九萬餘元。