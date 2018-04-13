新聞解讀》軍人年改政院版 凸顯政府照顧軍人美意

2018-04-13

記者李欣芳／特稿

軍人年改草案幾經執政黨內部整合延宕，行政院終於拍板定案，最後端出比預期優渥方案，凸顯政府考量軍人職業特殊性，要照顧軍人的美意。

在草案拍板的最後階段，總統府年改會就軍人年資採計上限，仍在做最後關鍵整合，軍人年資採計上限，依據副總統陳建仁先前與民進黨立委的溝通，傾向訂為三十五年，但部會之間仍有不同意見，年改會最後決定考量軍人對國家的貢獻，認為不宜設定採計年資上限。

年改會因此將士官俸率上限訂為九十五％，凸顯政府照顧基層官兵，年改會對於士官的俸率上限與民進黨立委原本就有高度共識，尤其俸率參考美軍制度，再予以改良，訂定「五十五加二」的俸率，有助於推動募兵制。至於軍方原本積極爭取「六十加二」的更優渥方案，年改會並未採納。

為避免軍人年改獨厚將官，年改會回應民進黨立委的要求，將軍官的俸率上限訂為九十％，亦即設定了上將的天花板限制。軍人年改方案將可鼓勵中低階的軍士官「長留久用」。

蔡政府推動軍人年改以來，反年改團體對蔡英文總統如影隨形抗議，但相較於公教人員年改後的所得替代率降到六十％，軍人年改新制的俸率，平均在五十五％到七十五％之間，軍人月退地板三八九九○元也高於公教的月退地板三三一四○元，軍人年改明顯比公教年改優渥，相信廣大軍人應該可以體會政府在改革過程中照顧軍人的美意。