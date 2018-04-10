新北選輸 英德下台？》菊：不希望有人散布失敗主義

2018-04-10

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨傾向徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，引發正國會不滿，立委高志鵬重話表示，若民進黨年底丟新北，「黨主席蔡英文、行政院長賴清德都要下台」。即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊昨表示，「不希望黨中央或有人散布這種失敗主義」，大家都了解新北這一戰很艱困，但要非常有信心，該承擔的責任，沒人會逃避，正因如此，要最強的人出馬，一起加油努力。

高志鵬昨不願再公開受訪，但他私下表示，二○○四年立委選舉未過半，陳水扁辭去黨主席；二○○五年底縣市長選舉敗選，黨主席蘇貞昌下台，行政院長謝長廷也於隔年一月請辭，「我講的哪一項不是事實？」

陳菊及民進黨選對會召集人林錫耀昨赴超越基金會，勸進蘇貞昌參選新北市長。陳菊說，選對會這些日子來，已針對有意參選者，包括外部、民進黨內部許多不同民調，做了很多理解，「我們認為，需要一個最強的人，在最重要關鍵，扮演承擔民進黨在新北市這場選戰」，因此選對會才會要求她來拜會，徵求蘇貞昌意見。

需要一個最強的人出征

陳菊表示，每個參選人都有其堅定支持者，但民進黨有很好傳統，黨中央一旦做了決定，全黨都會團結一致，大家都知道新北市這場選戰重要性，也非常艱難，相信蘇貞昌「遇強會更強」。

媒體詢問，此舉是否為新蘇系結合，力抗正國會？陳菊指出，要先討論台灣利益，以及對社會的責任；如果只是思考個別的派系，不能夠擔任更大的責任，所以她會覺得沒有人會去考慮，「派系是最小的問題」。

陳菊表示，蘇貞昌過去在新北市（原台北縣）執政八年，她自己也當了十二年的高雄市長，很清楚蘇貞昌以前在新北市有亮麗成績，很多建設新北市民也還津津樂道，最重要的是，許多市民對蘇的信任和懷念；民進黨剛好有機會再次執政，大家都期待蘇在此重要階段與新北市民一起努力，在蘇貞昌領導之下，讓新北市「超越再超越」。

對於昨天勸進蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，陳菊說，蘇貞昌在美麗島事件時是她的辯護律師，年底選戰關係到台灣民主的深化與持續堅持改革的理想。她認為，如果是為了個人，蘇大概沒有意願，因此她再三遊說，蘇表示會思考。她也向蘇提到這場選戰對民進黨的重要性，對蔡總統及行政院長賴清德是非常嚴格的期中考。

不允許蘇用個人來考量

陳菊說，對台灣有責任、面對改革艱困下，很難用個人做考量，台灣社會不允許蘇貞昌用個人來考量，而是對社會及新北市的考量。