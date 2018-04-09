2018-04-09

記者鄒景雯／特稿

蔡英文有兩個身分，一個是國家元首，一個是民進黨主席。前者，要檢驗她的治國績效；後者，可觀察她的選戰布局。最近，執政黨在新北市長選舉的調兵遣將上掀牌了，這背後的牌理何在？演戲的，看戲的，想必都很好奇。

首先是時機問題，何以傳聞了許久，要在這個時刻啟動程序？當然是國民黨的初選在四月六日正式揭曉了。儘管政治圈裡早就知道侯友宜來勢洶洶，但是對於民進黨來說，國民黨裡「不藍不綠」的茶壺風暴尚未熄火開蓋前，是需要靜觀其變，不宜躁進出手的。事實上，相關的準備作業一直在進行，包括透過以侯友宜為假想敵的對比式民調，在黨內尋找足以抗衡的可能人選，被悄悄列為民調對象者，檯面上的老中青俱全，蔡主席準備親訪的蘇貞昌，即是該黨內部以科學方法所出線的最佳救援者。

其次是戰場設定，擁有超過四分之一選民數的台北市與新北市，基本上必須整體考量，然二○一四年上次的縣市長選舉，民進黨嚴格來說是兩席盡沒，而今將近四年後要捲土重來，時空有了相當變化，特別是首都的政治素人，如今已非吳下阿蒙，促使蔡英文在幾個月前就與柯文哲交換過意見，但是之後的情勢發展，欲「維持現狀」，卻幾近失控。這段時間，很多與蔡總統見面的人，都會被問到一個問題：你認為台北市長應該禮讓好、還是提名好？可見民進黨的陷入被動。

之所以如此，終究必須歸因於實力，民進黨的雙北無著，根本就不具備被柯Ｐ重視的條件，以及談判的籌碼。於是最重要的戰略調整，於焉上場。民進黨意識到他們最起碼必須先在新北市站好馬步，擺出足以一拚的態勢，才有可能在台北市建立對話的基礎。這也是為什麼蘇貞昌的支持度出來後，蔡英文近日罕見地逐一約見黨內參選者耐心溝通、甚至低聲致歉，希望整合歧見，順暢提名流程的意志所在。

劇本寫到這裡，如果由蘇貞昌披掛一戰侯友宜，能夠在民進黨成局，台北市的選情又會發生什麼樣的連鎖效應？有一點可以確定，屆時民進黨對於柯文哲，「敢」想的排列組合，不但會因此較多，衝突的勇氣，也會隨之加大。按理，達成妥協的可能性，會高於目前的束手無策。

從場邊觀戰的角度，年底選舉的精彩度，似乎是愈來愈有看頭了。