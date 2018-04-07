川普再嗆中 加徵千億美元產品關稅

2018-04-07

加碼反制中國500億美元報復稅 貿易戰愈演愈烈

〔駐美特派員曹郁芬、編譯楊芙宜／綜合報導〕在中國公布採取報復措施對美國產品加徵關稅後，美國總統川普五日下午指示貿易代表署研究是否可以根據特別三○一調查，再對中國價值一千億美元的產品課稅。川普加碼演出，使美中邊談邊打的貿易戰越燒越旺。

川普政府除了三月宣布對進口鋼鋁徵收廿五％、十％的關稅，四月三日又公布對中國一千三百多項，價值約五百億美元的產品徵收廿五％的關稅。中國四日宣布對一○六項、價值五百億美元的美國進口產品加徵關稅，從黃豆、汽車到小飛機等都列入報復清單，明顯衝著川普的票倉而來。

川普在聲明中說，中國沒有採取彌補錯誤的救濟行動，反而選擇傷害美國的農民和生產商。為了反制中國不公平的報復，「我已經指示貿易代表署考慮在三○一之下，針對一千億美元的產品再加徵關稅是否恰當，若是如此，指定哪些是需要課稅的產品。」川普也已指示農業部長在內閣全力支持下，執行可以保護美國農民和農業利益的計畫。

貿易代表萊席爾傍晚發表聲明指出，川普總統對中國最近的新關稅做出適切的回應，「經過仔細調查，貿易代表署發現壓倒性的證據顯示中國不合理的行為正傷害美國經濟。」

美貿易代表力挺加徵關稅

萊席爾說，中國選擇威脅對農產品在內的美國出口貨品加徵數以億計，不合理的關稅進一步傷害美國勞工、農民和企業，川普總統要求採取額外行動是正確的。

川普強調，儘管採取這些行動，美國仍預備討論進一步支持達成自由、公平且互惠的貿易承諾，同時要保護美國人的科技與智慧財產。

路透報導，華府資深官員指出，美國願意與中國就貿易議題談判，但前提必須是嚴肅認真的，中國曾七度承諾會停止強制性技術轉讓，都沒有兌現，川普總統「不會容忍空洞的承諾，也不會容許拒絕改變惡劣的做法」。

華府明確表示，並未試圖打貿易戰，僅尋求獲得公平互惠的待遇，因此在對話方面持開放態度，「如果能透過談判達成這一目標，這樣很好」。