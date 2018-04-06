供過於求 全台去年旅宿暴增千家

2018-04-06

觀光旅館住客數破1200萬人 住用率不到6成5 營收下滑近億元

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局公布最新的觀光旅館營運報告，去年全台觀光旅館住客人數突破一千兩百萬人，成長一．四％，但平均住用率竟跌破六成五，客房營收下滑九千四百萬元。報告指出，全台旅館業及民宿業也新增超過千家，房間數暴增逾萬間，旅宿業供過於求是造成營收下滑的主要原因。

旅館業者批評，法規對旅館要求嚴格，造成人事成本較低的民宿大量竄起，市場競爭激烈，導致客人增多，但平均營收下降。

房間數增逾萬間 民宿大增

觀光局分析，去年觀光旅館業約新增八家及超過一千個房間數，一般旅館及民宿也新增約一○一八家及超過一萬兩千個房間數，尤其以民宿增長速度較快，整體供給量增加，進而影響觀光旅館業之平均住用率及營業收入。

宜蘭旅館 去年多43家最多

在一般旅館部分，去年宜蘭縣增加四十三家最多，其次是台北市新增卅五家；民宿更是大幅增加，屏東縣去年就新增一六二間，台東縣新增一四五間，花蓮縣增加一○八間，澎湖也增加一○一間。

屏東民宿 去年增162間最多

觀光旅館營運報告顯示，去年全台觀光旅館平均房價為三七七二元，與上年三八二七元相比沒有明顯下跌；住宿旅客方面，去年約有一二一○萬名住客，成長幅度為一．四％，本國籍旅客人數最多，佔比約四成五，人數比上年增加八．六七％，外籍旅客除中國旅客明顯減少，日本、韓國、馬來西亞及其他亞洲地區、北美、歐洲、紐澳等地區旅客都有明顯成長，又以韓國成長二十九．一六％最多。

整體旅客增加 韓客成長近3成

雖然整體旅客增加、房價也未暴跌，但觀光旅館客房平均住用率為六十四．八四％，較去年同期下滑一．五五％，其中以高雄地區衰退六．○九％最明顯，花蓮地區住用率則跌破五成，表現遠低於平均值；客房收入為二五六．○五億元，與上年同期比較，減少九千四百萬元。

觀光局副局長張錫聰表示，旅館多在都會區、民宿多在郊區，在市場有一定區隔，即便現在放寬民宿可在市區設立、房間數可到八間，但仍要視各縣市的供需情況和都市規劃需求而定，並不是完全開放。

旅宿市場飽和 投資要看長遠

張錫聰說，近幾年旅宿市場確實供過於求，相信每個投資經營者都已評估過市場狀況，畢竟旅館投資不是看當前，而是看未來十年、二十年，建議投資者要審慎做好評估。