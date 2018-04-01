442家露營地非法經營 230家在山崩、地滑區

2018-04-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣最近三年興起露營風氣，全台粗估有一千七百個露營區，但觀光局第一波只揭露合格的露營地八十四家，不合格名單卻闕如，引發各界砲轟。觀光局昨公布第二波八九七家露營場調查結果，總算首次揭露非法業者四四二家名單，其中逾半數、二三○家位於山崩地滑地質敏感區，比例相當高。

土石流潛勢區 有62家

第二波資料是經由農委會、內政部營建署、財政部、經濟部等單位提供資料彙整而來，其中五成一、四五五家合法，四成九、四四二家非法。非法業者中，位於山崩與地滑地質敏感區共二三○家；特定水保區廿五家；土石流潛勢區六十二家；涉水土保持且違法廿九家。另國土保安用地十四家；保安林十二家；違反國家公園法、森林法、休閒農業輔導管理辦法、國有非公用不動產被占用處理要點之露營場計七十家。

敏感區 竹縣81家最多

值得注意的是， 山崩與地滑地質敏感區以新竹縣八十一家、苗栗縣六十二家最多。以鄉鎮來看，則是新竹縣尖石鄉四十四家居首，其他依序是新竹縣五峰鄉卅三家、苗栗縣泰安鄉卅二家。完整名單可上觀光局露營專區查詢（https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0024646）。

若確認違法 勒令停業

消費者關心可否根據非法名單退費，觀光局僅表示，真正確認違法的部分，基本上都會查處勒令停業，會發生因公布資料而需要退費的狀況，不會這麼多，但涉及竊佔國土或有安全疑慮的露營場，後續將可能面臨刑責。

觀光局副局長張錫聰指出，各主管機關尚在就法規、違法情事確認中，因此還將公布第三波，後續將協請主管機關督導地方政府盤查及輔導。至於農牧用地之使用管制是否將有條件修正，以適度容許設置露營場，將建議相關部會研議。

據了解，可能有上千家露營區涉及農牧用地問題待農委會確認，此次並未完全公布，另縣市政府回報狀況也不理想，可能跟選舉年有關，所以第三波公布時間未知。

高餐大休閒遊憩管理系主任蕭登元認為，農牧用地之使用管制不應全面放寬，應視區域而定，若農地本身已經沒有在耕作，所在地又偏向遊客休憩方向管理，也許就可輔導農民進行轉型。