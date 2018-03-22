堵華為5G坐大 加澳韓向美靠攏

2018-03-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕擔憂中國電信設備鉅子華為引發國安風險的國家，從美國向外擴散至加拿大、澳洲、南韓等，為防範華為在發展下一代5G無線通訊上取得領先優勢，恐利用其技術為中國政府進行間諜活動，澳洲政府正和其他國家協商，討論華為參與5G設備供應存在的安全隱憂；加拿大政府則矢言採取必要措施以保護網路安全。

華爾街日報報導，澳洲近日施壓索羅門群島取消讓華為承攬興建連接索羅門與澳洲的海底電纜，澳洲願出資另建一條電纜；官方消息指出，澳洲總理滕博爾上月在美國華府閉門會議上，獲得美國國安局和國土安全部簡報，美國官員說明對華為的國安風險疑慮。

華為是全球最大無線設備供應商和第三大智慧手機廠，華為創辦人任正非具解放軍背景，美國過去幾年已針對華為採取一連串防範行動，包括二○一二年美國國會調查報告指華為設備可能被用於間諜活動；今年華為進入美國手機市場受阻，無法透過美國兩大電信商銷售；上週美國總統川普下令禁止博通公司併購高通公司，目的也在防堵華為在5G發展上領先高通。

報導指出，華為帶來的國安隱患還成為加拿大國會本週辯論主題，加國保守黨國會議員就華為影響力向杜魯道政府施壓；前加拿大資深安全和情報官員表示，加拿大應非常小心謹慎，勿廣泛使用華為設備。

南韓最大電信營運商鮮京電信（SK Telecom）執行長Park Jung-ho受訪表示，在公司搭建5G網路之際，不確定是否採用華為設備。他最近在巴塞隆納產業會議表示，華為令人感到擔憂，目前鮮京電信並未使用任何華為設備。