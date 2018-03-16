核四掰了 燃料束六月運美

2018-03-16

預計二Ｏ二Ｏ年全數運出 經費共約七億

〔記者林菁樺、黃佩君、楊綿傑／台北報導〕核二二號機即將再轉，但核四已確定終結！台電昨指出，核四廠內一七四四束核燃料，規劃三年分八批陸續運回美國原廠，最快六月起執行，預計二○二○年全數運出。

台電董事長楊偉甫昨出席立法院教育文化委員會時表示，核四的一七四四核燃料束已確定運回美國原廠。台電稍晚說明，因未來龍門電廠將轉型為綜合電力園區，已不需要的核燃料束，將運回原廠交由全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel─Americas, LLC）採異地保管方式，預計保管到二○二二年，運費與保管等費用共約七億元；屆時英國等地將有新核電廠，可能需要燃料束，只需由原廠設計外殼，按買主所需的機型設計，即可轉售，對台電而言可縮小虧損；若真的找無買主，則進一步拆解成原料，須另付拆解費，虧損較大，但這一切要等到二○二二年才會決定。

確保供電安全 能源配比須有煤

台電表示，廠內沒有燃料束，就不需要高額的保警人力、檢查費等，預計可以逐年減少一億多元的資產維護管理費用。

自二○一五年起封存的核四建置成本達二八三八億元，過程長達卅七年，當初的核燃料束採購金額約八十億元。

核四確定終結，但外界仍質疑，二○二五年能源目標配比為燃煤卅％、燃氣五十％、再生能源廿％，為何仍有燃煤？經濟部說明，除考量採購不同燃料以分散價格與供需風險外，燃氣安全存量最多僅十四天，但燃煤可達卅天，攸關國家能源安全需求，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」。

官員說，燃氣電廠有低污染、升載快等優點，但天然氣的運輸及儲存需以高壓液態方式，目前不論是接收站或儲槽都已相當緊張；煤炭便於儲備，可維持卅天存量，且採購來源與天然氣分散，可確保電力供應穩定及安全，可說是基於國家供電安全不得不的選擇。