評「對台」措施》 中方搶人 賴揆：要看是否長期

2018-03-14

〔記者鄭鴻達、林良昇、吳柏軒／台北報導〕中國提出「惠台」卅一項措施，行政院長賴清德昨在立法院施政總質詢時，採用「對台卅一項政策」答覆立委。對於中國閩江學院開出高薪價碼搶挖台灣人才，賴揆表示，台灣社會對此也有些想法，在看這些措施到底薪資是多少？是一時性或長期性的措施？未來到底會怎麼樣？

國民黨立委蔣乃辛質詢指出，對岸大量挖角台灣的教授及學生，仍未見政府有任何因應措施。

賴揆則表示，「中國對台卅一項政策」並無實施細節，行政院也從媒體報導看到中國閩江學院要招攬台灣人才，等於是在廣發邀請函，而台灣社會對此也有些想法，到底薪資多少？這是一時性的措施或到底有沒有長期性的，未來到底會怎麼樣？我方不妨多一點時間看一看，中國除了這樣的宣示之外，到底具體做法是什麼。

國民黨立委蔣萬安則詢問政府相關因應方案，賴揆說，會在本週向社會大眾說明，他強調，中國要併吞台灣非台灣任何一人講的，是中國的國家政策，他最重要的工作是建設國家、發展經濟、壯大台灣，台灣站穩了才有辦法留住人才，讓企業投資台灣，因應對策沒必要用所謂的放鬆或緊縮來定位，政府是嚴肅面對，務實因應。

陳良基：營造留人環境

科技部長陳良基受訪時表示，他之前在台灣大學任教，就常鼓勵年輕人要四處征戰，累積經驗，若中國是重要戰場，當然要有人去了解；但他評估這次中國的搶人政策，對台灣真正優質的人才應該「影響不是那麼大」。

不過，陳良基說，台灣必須營造環境，讓人願意留下來為這塊土地打拚，目前已增加科技部研究計畫主持費等多項因應作為。

他並提醒，中國是共產、獨裁社會，台灣學者赴中，除須考量教育部等相關規範，避免觸法之外，學者去上課、做研究都要小心言行，「聰明人就會考慮這些因素」。

前總統馬英九表示，他不太擔心台灣人才外流，且台灣因政策失誤，高等人才過多，去大陸可以解決失業問題，沒什麼不好。