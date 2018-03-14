馬習會檔案缺漏 賴：每個人都要遵守法律

2018-03-14

〔記者蘇永耀、林良昇、鍾麗華／台北報導〕針對「馬習會」機密檔案有無全數移交問題，總統府昨指出，是否有其他文件未移交，應由前屆的馬政府主責者說明。黨政人士指出，馬政府移交的檔案，從開始的記述時間，到「馬習會」的舉行僅短短廿五天，對照過去兩岸協議的協商動輒數月之久，兩岸領導人會面卻能在短短的時間內「從無到有」？這明顯地不尋常，是在挑戰台灣人的智慧嗎？

馬習會只花25天喬定 「明顯不合理」

行政院長賴清德在立法院施政總質詢答覆民進黨立委張宏陸詢問時表示，民主國家也是法治國家，政府每個單位、每個人都要遵守法律，但他對於馬習會過程、檔案是否有移交，詳情並不了解。

法務部長邱太三答詢說，我國有國家機密保護法，任何政府相關官員或公務活動若列入國家機密，機關會按照國家機密保護法相關規定處理，由持有單位做相關管理，但如果保管的檔案遺失隱匿或損壞，就有相關刑責。

總統府說明，國家安全會議在二○一六年五月二十日進行政權交接後，獲移交有關「馬習會」專案檔案，主要內容涵括有本專案大事節略、辦理期間行政協調紀錄、「馬習會」當天會議紀錄以及相關國內外輿情簡報等四個部分檔案在案。檔案記述期間自前陸委會主委夏立言揭露二○一五年十月十四日「夏張會」起至「馬習會」會談結束。

「夏張會」前 體制外管道協商沒檔案

黨政人士說，夏立言當年與中國國台辦主任張志軍進行「夏張會」，之後在短短廿五天就出現「馬習會」。但夏曾向立院解釋，張當時雖主動觸及此事，但因只是試探，「不是真正議題」，因此他結束後未向國會報告。

黨政人士認為，對照以往兩岸協議的協商時間動輒數月之久，「馬習會」的形成，合理推斷應還有其他體制外的管道更早或同時進行中。

他說，立院內政委員會在二○一五年十一月九日質詢此事時，夏立言強調「馬習會」是「國安高層主導」，陸委會僅負責「幕僚作業」。這也是讓人質疑馬政府移交的檔案，僅從夏立言與張志軍在廿五天前的會面開始記述，是明顯的不合理。

總統府認為，當年該專案的執行為前屆政府執政期間，上述期間及前後，是否有其他文件、紀錄應依檔案法等規定列入檔案並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明。

陸委會表示，在馬政府時期，陸委會依據當時國安高層指示及決策辦理，相關檔案都依「國家機密保護法」辦理密等核定及相關規定歸檔。

黨政人士則說，「夏張會」之前的都沒有檔案，「哪些沒有入檔？坦白講我們也不清楚，整個協商前醞釀的階段，只有當事人才知道。」