司法話題》陳鴻斌案再審程序有瑕疵？法界：違反「法定法官」原則

2018-03-13

再審庭未由石木欽出任審判長 「組織不合法」

〔記者楊國文、張文川、曾韋禎、邱燕玲／台北報導〕對於台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，監察委員決定提起再審，法界普遍認為，職務法庭再審庭未依法官法規定，由公懲會委員長石木欽擔任審判長，已出現「組織不合法」情形，違反「法定法官」原則，的確構成再審事由。

司法院：將檢討法官迴避標準

司法院秘書長呂太郎昨在立法院備詢時也坦言，法官言行應該有更高標準，未來也會檢討法官迴避標準。

資深法官指出，依據法官法第四十八條規定，職務法庭審判長應由公懲會委員長擔任，當時因代理委員長林堭儀申請迴避，遂由最資深的法官林文舟出任再審庭審判長；後來再審庭法官林紀元於去年十二月二十六日因病辭任，此時明明可以補上於同月二十日接任公懲會委員長的石木欽，卻是由高院庭長謝靜慧遞補，並仍由林文舟擔任審判長，顯有疑義。

知情人士指出，當時謝靜慧即主動表示應由石木欽接任審判長，並請求召開法官會議議決，卻不被接受。多位二、三審法官及民間司改會董事長林永頌都認為，再審庭未由委員長石木欽擔任審判長，已違反「法官法定」原則，有組織不合法之情形，此瑕疵足以構成再審事由。

對此，被質疑審判長資格的林文舟回應，職務法庭的事務規則並無此規定，且石木欽接任公懲會委員長時，案子已審理很長一段時間，「能夠中途換法官嗎？社會觀感會如何？」

據悉，陳鴻斌性騷擾案之所以獲得再審，是因前審陪席法官黃國忠曾在任職司法院司行廳長時，審查過台北高等行政法院自律委員會對該案之決議，後來黃被抽中擔任陪席法官，即主動詢問是否應迴避，但當時的公懲會委員長謝文定認為黃只是司院幕僚，並非自律委員或法評委員，沒有必要迴避，黃因而仍參與審判，不料竟成為再審事由。