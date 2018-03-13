司法話題》法官性騷「免職變罰薪」 監委提再審

2018-03-13

陳鴻斌案 司院秘書長呂太郎也說不符社會期待

〔記者鍾麗華、楊國文、黃捷／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理被判免除法官職務，陳提再審，司法院職務法庭三月八日婦女節當天廢棄原判決，逆轉改判罰薪一年，婦女團體不滿，陪席的高院女法官謝靜慧也憤而請辭。此風暴持續擴大，社民黨昨至司法院抗議，痛批「官官相護」；司改會則訴請監察院提起再審，調查本案的監委王美玉、方萬富已決定提起再審，而這也是「法官法」實施後，監委對職務法庭提起再審的首例。

本報日前以頭版報導此判決結果，引發社會關注，司法院秘書長呂太郎當時面對質疑，僅指「尊重審判獨立」；不過，立法院昨也砲聲隆隆，列席備詢的呂太郎終於改口強調，再審判決結果確實不符合社會期待。

社民黨：再審庭把民眾當傻瓜？

社民黨昨上午到司法院抗議，召集人范雲痛批，再審的職務法庭缺乏性別意識，也忽略性騷擾事實，根本是「官官相護、沙豬現形」，提名職務法庭的司法院長許宗力必須具體回應，並提出改善做法。

該黨發言人陳又新也批評，再審庭判定事實根本和悔意無關，以此做為輕判的依據，根本是扭曲事實。此案應是陳鴻斌在主管部屬關係下，以「獎勵為名、行求歡之實」，讓部屬（即女助理）不敢也無法拒絕「獎勵」，再審庭「將民眾當傻瓜嗎？」

司改會：凸顯司法體系縱容性騷

民間司改會昨也到監察院，訴請監院提起再審，並呼籲立法院修改「法官法」，避免類似情況一再發生。司改會執行長陳雨凡表示，職務法庭的判決等於對國人宣示司法體系對性騷擾的縱容，陳鴻斌如果保有法官身分退休，高額退休金是由全民買單，監委不能任由職務法庭姑息性騷擾。

監委王美玉昨則表示，法官評鑑結果與首次職務法庭的判決，均一致認為陳鴻斌應免除法官職務，但再審判決卻改判罰薪一年，落差太大；且本案的再審合議庭刻意排除公懲會委員長加入，組成不符「法官法」規定，有嚴重瑕疵。

王美玉指出，監院把彈劾案送到職務法庭時，提出八項事實，更在職務法庭審理過程中力陳，法官與助理間存有實際權力不對等的隸屬支配關係，但再審職務法庭竟駁掉其中五項，因此他們將在收到判決書後，瞭解五項不予採納的理由，並在規定的三十天內提起再審。

受命法官陳志祥：判決不用迎合輿論

本案受命、基隆地院法官陳志祥昨接受電台專訪時，仍認為判決公允，強調判決若迎合輿論，即使贏得掌聲，也違背他的法律良心，做出逾越分寸的行為，當然要受罰。但既沒有利用職權，也不構成性騷擾，「我們怎麼看都沒達到剝奪法官身分的必要」。

全案起於四年前，當時已婚的法官陳鴻斌擁抱及強吻女助理，司法院將陳移送法官評鑑，並經民間司改會請求評鑑，後司法院將陳送監察院彈劾，司法院職務法庭於二○一六年十月十七日判陳免除法官職務；陳以司法事務官身分退休後提再審，職務法庭改判罰薪，引發外界譁然。

陳鴻斌逆轉復職 月退俸從6萬變18萬

陳鴻斌是首位因性騷擾被免職的法官，如今逆轉復職，其退休金也從每月六萬多元大幅提高到十八萬餘元，等同只要約一年半時間，就可打平被罰的兩百一十六萬元年薪。