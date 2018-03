密會小英談什麼 柯P閃躲

2018-03-07

〔記者沈佩瑤、郭安家/台北報導〕針對今年一月和蔡英文總統會面,談及敏感的選舉議題,台北市長柯文哲昨受訪時不願正面回應,僅強調自己常和蔡英文見面,也會透過民進黨台北市黨部主委黃承國傳話。面對媒體追問,柯稱:「老實講,我常常記不起兩個月前發生什麼事。」

柯:常記不起兩個月前發生什麼事

年底首都市長選戰,民進黨迄未決定是否與柯文哲合作。柯文哲昨出席教育局活動後受訪,媒體詢問一月的蔡柯密會內容。柯文哲起先顧左右而言他,指「自己和蔡總統常見面」。媒體追問私底下到底有沒有碰面?柯仍不願正面回應,僅說總統有話也會透過黃承國傳遞,溝通沒有問題。媒體追問,柯一度任性說:「算了,不要回答。」

至於有沒有談到選舉合作,柯則指要看選舉的定義是什麼。柯也說,兩人的聊天內容,「從想想到阿才都有」。

當被問到兩人在結束會面後不久,蔡英文一月下旬接受媒體專訪時,公開向柯文哲拋出「台灣價值」要再次確認的喊話,讓外界認為雙方還有再次合作的機會。柯裝傻稱:「老實講,我常常記不起兩個月前發生什麼事。」

針對外界批柯靠著批評蔡政府提升自己的聲望,柯則說國民黨沒有在執政,找不到甚麼東西可以罵。

民進黨美西黨部 要求黨自提人選

此外,柯文哲「兩岸一家親」論述惹爭議,不少民進黨基層表達希望自提市長參選人;民進黨美西黨部主委楊琬柔已發起連署,要黨內自推市長參選人,展現民進黨維護台灣意識決心。預計三月底將連署書交給民進黨秘書長洪耀福。綠營反柯聲浪從基層延燒至海外!

台灣北社等本土社團今將召開「首都市長應該領航全國,不要禮讓」記者會,訴求若民進黨再禮讓柯文哲,獨派將不會投票。

對於本土社團及民進黨基層的聲音,柯文哲表示,離選舉還很遠,情勢是動態的,只能「每天do what we can do,儘量做,就這樣。」