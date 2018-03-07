密會小英談什麼 柯P閃躲

2018-03-07

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕針對今年一月和蔡英文總統會面，談及敏感的選舉議題，台北市長柯文哲昨受訪時不願正面回應，僅強調自己常和蔡英文見面，也會透過民進黨台北市黨部主委黃承國傳話。面對媒體追問，柯稱：「老實講，我常常記不起兩個月前發生什麼事。」

柯：常記不起兩個月前發生什麼事

年底首都市長選戰，民進黨迄未決定是否與柯文哲合作。柯文哲昨出席教育局活動後受訪，媒體詢問一月的蔡柯密會內容。柯文哲起先顧左右而言他，指「自己和蔡總統常見面」。媒體追問私底下到底有沒有碰面？柯仍不願正面回應，僅說總統有話也會透過黃承國傳遞，溝通沒有問題。媒體追問，柯一度任性說：「算了，不要回答。」

至於有沒有談到選舉合作，柯則指要看選舉的定義是什麼。柯也說，兩人的聊天內容，「從想想到阿才都有」。

當被問到兩人在結束會面後不久，蔡英文一月下旬接受媒體專訪時，公開向柯文哲拋出「台灣價值」要再次確認的喊話，讓外界認為雙方還有再次合作的機會。柯裝傻稱：「老實講，我常常記不起兩個月前發生什麼事。」

針對外界批柯靠著批評蔡政府提升自己的聲望，柯則說國民黨沒有在執政，找不到甚麼東西可以罵。

民進黨美西黨部 要求黨自提人選

此外，柯文哲「兩岸一家親」論述惹爭議，不少民進黨基層表達希望自提市長參選人；民進黨美西黨部主委楊琬柔已發起連署，要黨內自推市長參選人，展現民進黨維護台灣意識決心。預計三月底將連署書交給民進黨秘書長洪耀福。綠營反柯聲浪從基層延燒至海外！

台灣北社等本土社團今將召開「首都市長應該領航全國，不要禮讓」記者會，訴求若民進黨再禮讓柯文哲，獨派將不會投票。

對於本土社團及民進黨基層的聲音，柯文哲表示，離選舉還很遠，情勢是動態的，只能「每天do what we can do，儘量做，就這樣。」