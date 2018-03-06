高關稅豁免？ 白宮︰企業可排除 國家免談

2018-03-06

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普要對其他國家課徵高額鋼鐵、鋁關稅，引發軒然大波。美國共和黨重量級眾議員布拉迪呼籲應給北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）成員國豁免；白宮國家貿易委員會主委納瓦洛表示，在一些情況下可對企業豁免，但個別國家免談。

布拉迪指出，所有公平交易的鋼鐵和鋁，尤其是進口自加拿大及墨西哥的部分，應該排除在川普課稅對象之外，將繼續向白宮提案；納瓦洛表示，為了維持經濟活動，對於需要豁免情況，會有一些機制來排除部分企業的鋼、鋁關稅，但目前沒有例外的國家。

英國首相梅伊和川普週日晚上通話，梅伊對徵稅表達「高度憂慮」，並向川普表示，打貿易戰很難取勝，多邊合作、協商才是解決全球產能過剩的唯一途徑。

另中國國家主席習近平首席財經智囊、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴訪美行結束；他表示，美中雙方將很快會針對貿易爭端再次磋商，但白宮發言人否認有會面的計畫。

「美國之音」報導，劉鶴上週訪美行似乎「無功而返」，中國在川普課徵高關稅之際派出劉鶴訪美，理應是希望避免潛在的貿易戰，但在劉鶴出訪後，並未改變川普態度。

劉鶴向中國媒體表示，中方陳述貿易的原則及立場，雙方皆認為應以合作而非對抗來處理摩擦，並表示雙方同意近期繼續在北京進行溝通。中國人大發言人張業遂也說，中國不想與美國打貿易戰，但不能坐視中國利益受傷害，將持續進行溝通，但他未提及下一輪談判時間點及交流對象。