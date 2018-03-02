許勝雄籲政府 全力與中國「惠台」拔河

2018-03-02

〔記者林菁樺／台北報導〕中國端出卅一項惠台措施，工商團體皆認為，全球化時代下，各國無不拿出攬才、租稅等各種政策，吸引資金及人才。工業總會理事長許勝雄直言，這是一場拔河比賽，且磁吸效應只會越來越強，政府應更重視商業經濟，財稅、金融、法令等缺一不可，要想盡辦法來應戰。

許勝雄說，中國的惠台措施是必然現象，美國總統川普也有回流政策，各國都在吸引人才，重點是我國政府能否提出更好的誘因，來面對外界強大的吸力；他認為，政府需要更「重商」，尊重與看重商業經濟，這是台灣的首要之務，政府思維改變，才能對外競爭。

他建議，我國政府要加強吸力，在「法令、制度、財稅、金融、人才等各層面缺一不可。」且台灣又屬於海島經濟國家，和大型經濟體不同，吸引人才會更辛苦，但這是一場拔河比賽，政府沒有選擇，必須面對。

商業總會理事長賴正鎰認為，「中國市場龐大，本來就有磁吸效應。」他不諱言，對台灣會有一定的壓力，建議政府還是要改善投資環境，吸引外資來台、創造就業機會。

賴正鎰分析，包括資通訊（ＩＴ）與人工智慧（ＡＩ）、醫療業和服務業等，都是中國希望加強發展的產業別，在惠台措施吸引下，這些行業別恐首當其衝。

工商協進會理事長林伯豐說，卅一項措施將有利在對岸發展的台商，若企業發展有盈餘，匯回台灣將對台經濟有幫助，但整體而言，人才還是會流失、產業外移，恐造成失業率攀升。