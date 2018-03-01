31項「惠台措施」》磁吸台灣人才資金 圓「中國製造2025」

2018-03-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國政府昨宣布卅一項惠台措施，其中前十二項措施給予台商享有中企同等待遇，以減稅、國民待遇、政策性補貼、政府採購、特許經營等誘因，擴大向台灣高科技及智慧製造、科研機構、農業、環保、基礎建設等特定領域人才與台商投資招手，目的是運用台灣人才來協助推進「中國製造二○二五」、「一帶一路」等中國戰略目標，並吸引台灣企業及銀行業資金挹注中國實體經濟。

台企參與「中國製造二○二五」適用和中企同等政策被編列在十二項措施之首。稱台商投資設立高端製造、智能製造、綠色製造等企業，並設立「區域總部和研發設計中心」，可享有稅收、投資等中國官方政策支持；中國在「投資和經濟」領域加快給予台企與中企同等待遇，企圖磁吸台灣人才和資金，以助其在高科技產業發展和製造業升級。

利誘台商貢獻智財權結晶

第二、三項以減稅、資金補助等方式，利誘台商等註冊法人貢獻智財權（ＩＰＲ）結晶。中國對符合條件台商給予減稅，公司稅由原廿五％大減至適用於高新技術企業的十五％稅率，並加計扣除研發費用、當地採購退增值稅等；台商則須在中國重點支持的「高新技術」的電子資訊、先進製造與自動化等八大領域內，「持續進行研究開發與技術成果轉化」，以企業核心自主ＩＰＲ來經營。

值得注意的是，以台灣ＩＰＲ交換稅負減免和資金補助的政策，還適用於台灣科研機構、高等學校，可直接申報參與中國國家重點研發計畫項目，享有和中國科研人員同等政策，並鼓勵把台灣ＩＰＲ轉至中國註冊，以享有中國ＩＰＲ激勵政策優惠。

中國還在基礎建設、政府採購、農業、中國國企混合所有權制等方面籠絡台商，擴大台商參與管道、優先解決工業投資用地，並鼓勵台商參與中西部、東北地區的兩岸產業合作區，以及「一帶一路」建設，協助中國拓展內需和國際市場。