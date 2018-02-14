川普對台政策不明 美學者：台灣漸失抗中意志

2018-02-14

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著中國持續擴大對台施壓，但美國川普政府對台政策仍不明確，長期觀察台海情勢的美國戴維森大學政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）指出，各種經濟指標和資料都顯示台灣經濟正在好轉，但一般民眾感受不到，令人擔心台灣人的自信下降，將逐漸失去抵抗中國壓力的決心。

任雪麗：美兩岸政策猶豫不決

「美國之音」（VOA）中文網十三日報導，任雪麗上週在喬治華盛頓大學一場台海兩岸關係座談會上提出上述看法。她說，若台灣人民喪失勇氣（lose their nerve），他們將難以維持與蔡英文總統相同的立場，抵擋中國為迫使台灣讓步而施加的壓力。

任雪麗列舉去年台灣全年經濟成長率為二．八四％， 今年一月的國內生產毛額（GDP）也達到三％，去年失業率創十年新低；儘管中國赴台觀光客因北京當局政策而減少二十二％，但整體觀光客人數仍然增加等，種種經濟上的「好消息」卻未成為台灣人民的普遍感受，約四成民眾認為台灣經濟不佳，背後原因是一個非常重要的問題。她認為，台灣人感受也和美對台政策凌亂有關，若華府無法發出明確戰略信號，國會又在如「台灣旅行法」等可能讓一些人「火燒心」（heartburn）的舉措上「嘲弄」（tease）台灣，她擔心，最終可能不是中國壓力，也不是台灣抗壓能力，而是「美國壞政策或魯莽和猶豫不決」，將局勢推到一個沒有人想要的境地。

石明凱：白宮應平衡北京、台北主權

美國智庫「二○四九計畫室」執行主任石明凱（Mark Stokes）也指出，台海兩岸各自有合法政府，但北京對台灣採取「零和」立場，美國不應只接受北京的一中立場，而是基於自身利益採取漸進式作法，在維持美國自己的一中政策下，「平衡」北京與台北的主權，才能夠讓台灣政府有信心與中國往來。石明凱說，「我們應該嚴肅思考如何在未來十年中與台海兩岸發展更正常的關係，在朝向那個目標之前，至少可以有一段過渡期是美國的『一個中國兩個政府』政策」；至於如何實現這個目標，「應該由白宮來帶頭」。