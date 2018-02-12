纏訟兩年餘 終和解》占中市公有地近半世紀 救國團將返還土地建物

2018-02-12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕救國團占用台中市公有土地逾四十六年，台中市政府提起訴訟二年餘，雙方終達成和解，救國團除給付約六九四萬元不當得利給市府外，也允諾在一一一年一月底前返還土地並贈與建物給台中市政府。

給付不當得利六九四萬元

台中市民政局長周永鴻指出，平和完成社會對轉型正義的期待；台中市救國團總幹事王崇綸則強調，會另覓地延續服務，「台中市救國團不會走入歷史」。

台中市政府指出，五十八年四月二日，台中市救國團與市府簽訂土地借用契約，約定借用期間共二年，但借用契約期滿後，救國團並未返還該土地，長期占用至今；市府一○四年提起排除侵害的告訴，要求返還占用北區水源段一三一地號市有土地並追討不當得利，一審台中地方法院判救國團敗訴，二審高院法官勸諭兩造和解，六日雙方終達成和解。

民政局指出，救國團同意依一審判決內容和解，一○九年一月卅一日前將建物移轉登記回歸市有，一一一年一月卅一日前返還所有占用土地及建物。

救國團土地返還前，應按季繳交以申報地價七％計算的不當得利，所使用的三二九三平方公尺土地面積，以一○七年度每平方公尺申報地價七四一八元計算，每年約為一七○萬九九二三元。

此外，救國團另應在三月廿日前給付一審判決不當得利金額給市府，結算至今年一月卅一日合計為六九四萬餘元，以及一審訴訟費用一四四萬餘元，二審訴訟費用也由救國團負擔。

王崇綸指出，原辦公處位於中市民族路，約民國五十五年間台中市政府欲出售該地開發，要求救國團遷離並提供現址所在地做為交換條件，救國團轉型成社團法人後，均依法繳納土地租金費用至今。

王崇綸說，樂見訴訟圓滿和解，因建物是建築大師漢寶德設計，考量有其時代意義，拆除難免可惜，決定保留建物，整理後轉贈與台中市政府運用；台中市救國團開辦包括健康、公益、教育等服務，每年服務逾八萬人次，未來會另覓地點延續服務，「救國團在台中市不會走入歷史」。

周永鴻表示，平和完成轉型正義的社會期待，盼起示範作用，節省司法訴訟資源；未來市府會連結附近包括孔廟及體育大學等機關屬性，完整規劃用途。