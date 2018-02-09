老宅別再撐 2問題先補強

2018-02-09

先填補裂縫 再檢測結構系統有無弱點

〔記者徐義平／台北報導〕都市更新腳步慢如牛步，就算沒有「釘子戶」，一個都更案要完成至少得花三到五年；北市結構技師公會建議，民眾或可先針對房屋裂痕及結構系統等兩大問題進行補強，至少可減少大地震來襲時建物出現倒塌的風險。

北市結構技師公會前理事長江世雄分析，以目前都更速度緩慢的情況，民眾其實可花一筆錢先行補強。補強分為兩個層面，分別是裂縫及結構系統，若地震過後，家中牆面出現三公釐以上的「規則裂痕」，建議先找結構技師進行檢驗，再根據結果進一步修復。

他說，若檢驗結果只有牆壁裂縫，結構系統並未出問題，可透過低壓灌注環氧樹脂進行填補裂縫；但要是結構系統有問題，就得透過多種方式進行補強。

江世雄建議，結構系統檢驗可先透過鑽心取樣，以及Ｘ光儀器去掃描建物內部結構，再透過電腦建立立體模型，進一步找出弱點補強；補強方式可分為擴柱、增設剪力牆、鋼構斜撐、制震斜撐等。

他舉例，擴柱方式就是增加現行柱子的斷面，將支撐面積與力道擴大；至於加設剪力牆是在柱子周邊增加牆面，增強承載力量；鋼構斜撐及制震斜撐，則是在牆面增加鋼構支撐，之前浮洲合宜住宅因地震造成的結構問題，就是使用鋼構斜撐。

補強費 每平方公尺2500起跳

江世雄說，目前大樓補強會遇到使用面積的困難，因要把補強器具放入住戶家中，多少會出現抗拒，且可能會出現為何放在我家不放在你家等爭執；建議可採取階段補強，先行在大廳或是公共空間進行局部結構補強，至少在大地震來臨時，建物不至於「頭重腳輕」跪下來，但這是不得已的作法。

對於補強費用如何計算？江世雄表示，若以之前接受教育部委託針對國中小學校舍補強的費用，每平方公尺約兩千五百到四千元。

建築物耐震規範報你知

▲耐震2大規範

建築物耐震設計有2大規定，分別是「建築物耐震設計規範」、「混凝土結構設計規範」。

1.「建築物耐震設計規範」︰

1974年修正「建築技術規則」才納入地震力規定，1982年後進一步加大地震力；1997年再對地震力相關規定大幅度修正，將震區範圍由3個震區（強震區、中震區及弱震區）分為4個震區（地震一甲區、地震一乙區、地震第二區及地震第三區）；2011年調整台北盆地微分區，原4分區調整為3分區，並加強隔震力設計。

2.「混凝土結構設計規範」︰

2002年訂定發布；2011年修正全文；2017年7月針對預鑄混凝土工程設計及施工技術發展日新月異，修正部分規範內容，目前建物最低限度為每平方公分需能承受得住210公斤壓力。

▲921後建物至少耐震5級

耐震力仍以1999年921大地震為分界，之後加強耐震係數至少0.23g（約等於地震震度235.2gal，gal代表cm/sec²、1g=9.8m/sec²），要能抗5級地震；之前沒有明確耐震力規範，多數設計僅是抗4級地震。

（製表整理︰記者徐義平、高嘉和）