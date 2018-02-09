雲翠騎樓柱體鋼筋斷裂 斷法不正常

軟腳蝦因素外 土木技師︰鋼筋搭接未交錯、延長 結構有疑慮
〔記者林敬倫、簡惠茹、俞肇福、王峻祺、張議晨、林欣漢／綜合報導〕二○六花蓮地震讓雲門翠堤大樓傾斜，騎樓柱體整個斷裂，成為此次地震傷亡最慘的重災區。各界專家學者齊把脈斷症，除了大樓騎樓單邊鏤空、下層挑高，形成「軟腳蝦」建築因素之外，昨更有土木技師直指：「柱體裡的鋼筋，斷法不太正常！」
相疊長度需1.3倍 雲翠不合格
有台南維冠大樓搶救經驗的南市結構工程技師公會理事長黃嘉瑞、土木技師王武龍兩人都認為，雲翠大樓柱體裡的鋼筋搭接未交錯，每條鋼筋交疊處未依規定延長一．三倍，增加接合度，才會造成柱體如繩子般斷裂。
黃嘉瑞指出，一般鋼筋的搭接點都是脆弱的，柱體裡的鋼筋搭接時，會讓每條鋼筋的搭接點交錯，增加柱體穩固，不讓脆弱點集中在一個地方。如果想讓所有的搭接點不交錯，鋼筋的搭接相疊長度，就必須比交錯搭接的鋼筋相疊長度達一．三倍，才符合規定，顯然雲翠未達標準。
行政院公共工程委員會主任委員吳澤成也說，初步來看，鋼筋的接頭沒有一長、一短交錯銜接起來，都是同一長度，這會導致建築結構有疑慮。不過，台灣土木技師公會周姓技師則認為，雲翠建物上層結構太重，應是造成柱體被拉斷的主因。
台大地質系教授陳文山昨天前往雲門翠堤大樓勘察，陳文山表示，雲翠建物位在米崙斷層下圍區域，但是周邊的大樓民宅都未倒塌，懷疑是施工或結構問題釀災。
陳文山認為，如果是斷層帶或土壤液化，房屋應該是周邊倒塌一整片房屋，不會只有雲翠大樓傾倒，跟九二一大地震台北八德路東星大樓、新北市新莊博士的家倒塌，周邊沒有倒塌，是建物本身結構或施工的問題一樣。
周邊沒塌 學者疑施工或結構問題
新北市土木技師公會理事長余烈也說，雲翠大樓從北方往南方傾倒，樓下的柱子僅有四、五根，從建物北側的鋼筋裸露斷裂來看，建物結構上有問題才釀災。
雲門翠堤大樓傾塌迄今超過四十小時，驚險逃出的住戶中，總計約有一百五十名所有權人及親友昨召開自救會議，自救委員會發言人沈中元對外說明，所有受災戶的主訴求及心願就是「重建一個全新溫暖的家！」
沈中元說，許多鄰居慘遭滅頂，僥倖逃生的只帶條命出來，請政府在年前優先優惠發放撫卹金，將補償金發放到受災戶手中；另大樓毀損原因，請專業單位協助調查，務必釐清。
花蓮縣長傅崐萁表示，行政院已先撥付三億元特別統籌分配稅款，今天將成立聯合服務中心，勢必趕在年前將救助、慰問金送至災民手中。
檢傳兩家店老闆 列他字案偵辦
此外，雲門翠堤大樓倒塌，有住戶質疑一樓的阿官火鍋與二、三樓的漂亮生活旅店為禍首。參與四年前旅店設計規劃的設計師楊天明透過管道，向本報否認曾動到建物結構；但記者晚間在臉書留言，希望他進一步說明，卻遲遲等不到答案。
花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，檢察官已取得雲門翠堤大樓的結構設計圖帶回研究，若有必要將傳喚住戶作證，不排除傳喚縣府建設處相關官員、民宿老闆、一樓阿官火鍋店老闆等人，釐清建物內部結構是否合法變更使用，目前全案已列「他」字案偵辦。