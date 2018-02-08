地調所研判 建物毀損確與米崙斷層有關

2018-02-08

〔記者黃佩君、吳柏緯、蕭玗欣／台北報導〕花蓮強震造成多起飯店倒塌或民宅受損，經濟部中央地質調查所昨表示，目前研判建物毀損分布與米崙斷層確實有關，已派員前往調查。地調所指出，早在二○一五年，就將米崙斷層鄰近範圍劃定為地質敏感區，區內有任何開發行為，需要經過基地地質調查與地質安全評估，確定土地開發行為的適當性，若有疑慮，得迴避或依建築規範做補強措施。

2015已將鄰近範圍劃為敏感區

米崙斷層為左移兼具逆衝分量的斷層，約呈南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙台地西側崖坡延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，整體陸地上全長約七．二公里。

地調所副所長曹恕中指出，派遣團隊會針對兩點進行判斷，第一是要有地表隆起破裂，其次是連續性，若兩者皆具，就代表斷層有活動。

開發前需經地質調查評估

他說，米崙斷層為第一類活動斷層，是優先公布的地質敏感區之一，目前地調所判斷，該地區地質屬粗顆粒，應無土壤液化問題。

米崙斷層上次發生大地震，是在一九五一年十月二十二日五時三十四分及十一時二十九分，於花蓮外海分別發生芮氏規模七．三及七．一的地震，造成米崙斷層地表破裂，因此被列為第一類活動斷層。

連日群震誘發米崙斷層錯動

中正大學地震研究所副教授石瑞銓及地科學者、前地調所所長林朝宗，也都認為主震與米崙斷層有關。林朝宗指出，可能是連日群震誘發米崙斷層錯動，而米崙斷層位在斷層帶的北邊，向南延伸還有海岸山脈斷層、瑞穗斷層、玉里斷層等，這次地震可能對於地殼環境造成變動與影響，未來應加強對東部海岸山脈周圍斷層的監測。

另有學者認為是共振效應

中央大學地球科學系主任顏宏元則認為，目前沒有直接證據證明米崙斷層有錯動的情形，而是受損建物位在不穩定的地層破碎帶，加上發生場址效應與共振效應，才造成嚴重災情。

場址效應是指地震波傳到地表時，會因地表表面介質的軟硬程度不同，而影響此地的震度大小。雲門翠堤大樓不但位於破碎斷層，也在土質較為鬆軟的美崙溪旁，因此地震震度被放大、時間拉長，引發災情。

共振效應則是指每個物體都有振動的頻率，當地震發生後，如果地震的頻率和房屋頻率相同，就容易產生共振效應，使得搖晃時間拉長、搖晃幅度加劇。