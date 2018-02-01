雷倩職務 內政部不主動撤免

2018-02-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕婦聯會臨時會員代表大會昨決議不與政府簽行政契約，內政部長葉俊榮對此結果表示強烈遺憾，未來內政部會依照「人民團體法」及「政黨法」，持續輔導婦聯會轉型，並將尊重及配合黨產會辦理後續相關事宜。基於雷倩上任主委後，婦聯會會務已陸續恢復運作，內政部不會主動撤免雷倩的職務。

內政部民政司長林清淇表示，過去是內政部主導婦聯會案，希望黨產會能暫緩認定婦聯會是國民黨附隨組織，三方共同簽署行政契約，但既然婦聯會已決議不簽署行政契約，未來內政部會配合黨產會，包括黨產會查帳須婦聯會幹部配合，因此，內政部不會撤免雷倩與其相關幹部，讓黨產會可以順利執行相關工作。

婦聯會與內政部、黨產會去年十二月廿九日共同簽訂備忘錄，並訂一個月內完成正式行政契約簽署，但最後仍破局，無法完成簽約。

林清淇指出，內政部將持續督導婦聯會組織轉型，使其符合民主化，也會對此訂出時間表，要求婦聯會遵守。事實上，政黨法已於去年底通過，政治團體應於該法實施後兩年內修正章程轉換為政黨，屆期未修正者將被解散，因此，婦聯會短期內仍要面臨轉型問題。

內政部解釋，婦聯會除無法解釋資產來源與勞軍捐疑義外，在會務運作及章程規定上也都不符合人團法相關規定。