2018-01-30

〔編譯茅毅/綜合報導〕華盛頓郵報二十八日報導,近幾個月來,美國和歐洲企業與中國國有企業合資成立的公司,已被要求讓公司內的中共黨支部擁有管理決策權,例如核准投資計畫或人事調整等決定的正式角色,顯示外企已無法倖免於中國國家主席習近平的絕對控制。全外資企業雖尚未面臨這類壓力,但「大家都知道當前的風向是什麼」。

要黨支部 參與合資公司決策

報導引述在外商主管和商會的說法,中外合資公司已接到要求,給予中共黨支部明確的決策角色。這些企業擔心,企業營利將放兩旁,政治擺中間,共黨利益將凌駕於其他一切考量之上。「中國美國商會」前主席、美國「盛智律師事務所」(Sheppard, Mullin, Richter & Hampton)北京代表處合夥人吉莫曼(James Zimmerman)表示,正告知該事務所的企業客戶要「頂住」壓力。他認為,中共利用黨機器滲透外資企業的董事會,這種情形雖尚未大舉出現,但必然朝此方向發展。

吉莫曼指出,黨組織可參贊企業營運,政治力的介入長期而言將造成效率不彰與浪費。「中國歐洲商會」則在聲明中指出,公司治理多出一個層級,獨立決策能力將受到嚴重影響,打擊歐洲對中國的投資意願。

共黨插手決策 重創企業發展

報導指出,中共黨支部可插手決策及管理,以及當局「撲殺」可翻越網路防火牆的虛擬私人網路(VPN),在在顯示中共對維持社會「和諧穩定」的偏執,但也代表中國與西方世界的權力平衡正在改變:中國自認其經濟實力已非吳下阿蒙,西方企業愈來愈可有可無。

深諳中國商界生態的「與龍共舞:十億顧客的商機與挑戰」(One Billion Customers: Lessons from the Front Lines of Doing Business in China)作者麥健陸(James McGregor)指出,過去外商企業被視為「朋友」,如今中國態度改變,認為國家主導的資本主義優於西方的資本主義,其境內的外商不過是「為中國服務」。