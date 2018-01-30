2018-01-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報二十八日報導，近幾個月來，美國和歐洲企業與中國國有企業合資成立的公司，已被要求讓公司內的中共黨支部擁有管理決策權，例如核准投資計畫或人事調整等決定的正式角色，顯示外企已無法倖免於中國國家主席習近平的絕對控制。全外資企業雖尚未面臨這類壓力，但「大家都知道當前的風向是什麼」。

要黨支部 參與合資公司決策

報導引述在外商主管和商會的說法，中外合資公司已接到要求，給予中共黨支部明確的決策角色。這些企業擔心，企業營利將放兩旁，政治擺中間，共黨利益將凌駕於其他一切考量之上。「中國美國商會」前主席、美國「盛智律師事務所」（Sheppard, Mullin, Richter & Hampton）北京代表處合夥人吉莫曼（James Zimmerman）表示，正告知該事務所的企業客戶要「頂住」壓力。他認為，中共利用黨機器滲透外資企業的董事會，這種情形雖尚未大舉出現，但必然朝此方向發展。

吉莫曼指出，黨組織可參贊企業營運，政治力的介入長期而言將造成效率不彰與浪費。「中國歐洲商會」則在聲明中指出，公司治理多出一個層級，獨立決策能力將受到嚴重影響，打擊歐洲對中國的投資意願。

共黨插手決策 重創企業發展

報導指出，中共黨支部可插手決策及管理，以及當局「撲殺」可翻越網路防火牆的虛擬私人網路（ＶＰＮ），在在顯示中共對維持社會「和諧穩定」的偏執，但也代表中國與西方世界的權力平衡正在改變：中國自認其經濟實力已非吳下阿蒙，西方企業愈來愈可有可無。

深諳中國商界生態的「與龍共舞：十億顧客的商機與挑戰」（One Billion Customers： Lessons from the Front Lines of Doing Business in China）作者麥健陸（James McGregor）指出，過去外商企業被視為「朋友」，如今中國態度改變，認為國家主導的資本主義優於西方的資本主義，其境內的外商不過是「為中國服務」。