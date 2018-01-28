東澳隧道最會坍 「國家隊」救援成功

2018-01-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「轟」！連續幾聲岩石碎裂聲，響徹東澳隧道；去年四月貫通的東澳隧道，曾在一週內接連發生大抽坍，打亂全線工程進度。蘇花改工程處從全國緊急調度人力，組成國家級救援隊投入趕工，才讓蘇花改第一階段能如期通車。

開挖三年 卅三次抽坍、五次大湧水

蘇花改工程全線有八座隧道，即將通車的東澳隧道長度僅三．四公里，卻是整段工程地質最複雜的一段路。蘇花改工程處長邵厚潔說，東澳隧道經小帽山、猴猗山兩處斷層帶，層帶還夾雜多條地質破碎的剪裂帶；開挖三年來，南下線、北上線共發生卅三次較大規模抽坍，還經歷五次大湧水。

「去年四月兩次抽坍，相隔只六天，工程人員看到慘況，全都低聲不語。」邵厚潔說，兩起抽坍打亂所有工序，但他只能安慰大家繼續拚，抽坍土方耗時四個月才清運完畢，原本七月要完成的土建工程，也延至去年底才達標。

解決抽坍，缺工問題又接踵而至。邵厚潔表示，蘇花改有八座隧道，隧道鋼模工班需求很大，為了趕工，時常得跟其他工程搶人。眼見進度落後，去年十一月，蘇改處與監造、施工單位北上，在基隆某餐廳跟承包鋼模工程的新峰鋼鐵「博感情」，把全台能調動的鋼模工班，全數調至東澳隧道支援。

「這群人如同一支國家級救援隊。」邵厚潔說，若沒有他們，這段路恐無法如期通車。不過，雖然過程辛苦，但該到位的品質絕無問題，這條路他「問心無愧」。