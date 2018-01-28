穿山英雄 「坑夫」拿命拚進度

2018-01-28

日以繼夜挖隧道 從不見天日到終見曙光

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改工程三分之二路段是隧道，隧道要能推進得靠「坑夫」，他們廿四小時輪班在悶熱、潮濕的山洞工作。從不見天日到終見曙光，坑夫是隧道工程的無名英雄。

五十二歲吳明成是花蓮縣光復鄉阿美族人，綽號「毛豆」，是蘇花改工地班工頭。部落找工作不易，他年輕就跟著長輩投入坑夫行列，這一做就超過卅年。

地質多變 若遇抽坍恐遭活埋

「這是拿命在拚的工作。」吳明成說，隧道潮濕、炎熱、粉塵多，開挖就停不下來，沿線地質多變，若遇抽坍、湧水恐被活埋；情勢不對就須放下鑽掘機具後撤，站在第一線的坑夫，面對的是工程安全的不確定性。遑論長時間在隧道鑽掘、爆破，很多坑夫都有耳鳴的職業病。

他指出，隧道鑽炸後就得日以繼夜投入工作，蘇花改全線八座隧道，超過三十個工作面（開挖地點，隨進度而移動），每個工作面至少要十二名「坑夫」，整段蘇花改工程需要超過三百名坑夫。坑夫日夜輪班，三個月或半年才回一次家，是常有的事。隧道工作辛苦，願久待的很少，親友成了工班主要成員，彼此能照應，他的工班就有八人是家族親戚。

坑夫薪水以公尺計算，每人每公尺收入一千五百至二千元；隧道推展進度愈快、收入愈多。吳明成表示，碰到容易推進的岩盤，月薪可到十幾萬，但碰到堅硬岩盤，收入就銳減。

每天祈禱「下一米岩盤會更好」

吳明成與其工班為台灣貫通很多隧道，包括雪山隧道、台鐵自強隧道，以及即將通車的東澳隧道。東澳隧道是他碰過最艱鉅的工程，岩盤破碎，每天祈禱著「下一米岩盤會更好」，每一步都是艱辛。

「這是爸爸做的喔！」吳明成曾想轉行，但每次看到隧道貫通，那種喜悅與驕傲無法言喻，開車載著孩子經過，也會「吹牛」一下。