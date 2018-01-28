避免蘇澳塞車 國五擬接台九線

2018-01-28

高公局規劃興建匝道

〔記者鄭瑋奇、張議晨／綜合報導〕國道五號終點站在蘇澳，蘇花改起點也在蘇澳，但相距約三到四公里，地方憂心蘇澳市區將大塞車。公路總局表示，通車之初「黑暗期」難免，會以智慧化管控引流車潮；高速公路局則已完成國五銜接鄰近台九線可行性研究，完成後除能增加一個蘇澳地區上下國五路口外，每小時也能增加一千六百輛車通行，且不要繞進蘇澳市區。

智慧化管控號誌 引導車輛分流

通車初期為避免蘇澳車流壅塞，公路總局已完成蘇澳箕山橋改善與蘇港路拓寬，海山西路拓寬工程也在進行。公路總局表示，國五到蘇花改入口沿線有五十多處號誌，會利用智慧化系統管理，全數由交控中心管控，引導車輛分流。

至於國五銜接台九線案，交通部高公局副總工程司呂文玉說明，目前下國五蘇澳交流道後，除直走海山西路再右轉台二戊或台二線，再銜接台九線；也能右轉過新馬陸橋直接接到台九線。若未來以興建匝道方式將國五直接銜接台九線，尖峰時段約可節省十分鐘至十五分鐘的行車時間，主要是能節省排隊、等紅綠燈時間。

國五銜接台九線粗估經費二十億元，正進行建設計畫規劃，預計年底前報行政院核定。呂文玉表示，用地取得約一年半至兩年，環評的時間則無法預估；兩項作業都完成後，工期約需要三年。至於國五直接銜接到蘇花改，尚未進行可行性研究，但是依目前原物料價格粗估，經費需一百五十億至兩百億元。