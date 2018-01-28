大敵當前 立陶宛、瑞典恢復徵兵

2018-01-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國募兵制規劃因人員招募無法達標，實施日期數度延期，而募兵制對戰力維繫與國安的衝擊，外界也多次浮現檢討聲浪。事實上，包含立陶宛與瑞典在內的數個歐洲國家，過去雖曾實施全募兵制，但面臨東歐緊張局勢、俄國不斷擴張軍力的情況下，已分別在二○一五、二○一八年恢復徵兵。

監察院本月中旬出爐的調查報告也提及，國人對於募兵制的制度缺點，以及該制能否如期如質達成，仍不無疑慮。報告接著舉例，近年因俄國總統普廷展現擴張野心，瑞典與立陶宛已相繼恢復徵兵。

瑞典徵兵制始於一九○一年，後因鮮少參與戰事，政府在二○一○年廢止徵兵制、走向全募兵制。資料顯示，原先全國六萬的軍隊規模，為配合募兵制度，已縮編至兩萬人以下，每年預計招募四千至六千名瑞典志願役軍人。

不過，原本就人力短少的瑞典，走向全募兵制後，更面臨兵力短缺問題。依據瑞典國防部資料，二○一六年，瑞典招募的新兵數量較原先短少一千多人，後備役兵力缺口則高達七千人左右；不僅新兵人數招募短少，俄國近五年在波羅的海、東歐的軍事擴張力量，也對瑞典帶來不小壓力，政府因此宣布，二○一八年將恢復徵兵制，且招募對象不分男女、預計招募約四千人入伍。

東歐國家立陶宛在二○○八年廢除徵兵制後，二○一五年因「地緣戰略的威脅重起」，再度展開徵兵。資料顯示，立陶宛總統格里包斯凱特因擔憂俄國入侵、成為下個烏克蘭，於二○一五年宣布恢復徵兵制，以增強國防戰力、累積適當武裝準備。