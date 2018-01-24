學者︰美中開戰 台商提防遭波及

2018-01-24

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普決定對進口的太陽能電池及模組課以重稅。學者認為，川普上任以來，就高舉保護主義大旗，雖是劍指中國，但高關稅就是築起貿易障礙高牆，台廠為了避免遭池魚之殃，建議加強分散市場，避免受到波及！

台綜院院長吳再益指出，川普的貿易保護主義色彩十分鮮明，競選時即不斷強調美國優先、讓製造業回流等政見，現在美國政府將進口太陽能電池、模組以及洗衣機課徵高關稅，就是開啟貿易保護主義。

吳再益認為，美國政府透過拉高關稅做為手段，藉以降低其他進口國家的產品競爭力，同時也保護了美國本土產業，雖然很明顯是針對中國而來，但一旦爆發美中貿易大戰，不僅會造成彼此傷害，更會殃及其他國家、甚至全球貿易。

美國這項動作可能對台灣造成什麼影響？台經院景氣預測中心主任孫明德認為，川普政府這次調高洗衣機和太陽能電池、模組的關稅，只是揭開美國貿易保護的序幕，換言之，川普政府後續還將啟動其他產業。

孫明德強調，其實無論是洗衣機或太陽能洗衣機和太陽能電池、模組設備，都不算是台廠的主力商品，但隨著未來可能爆發的中美貿易大戰，若是生產基地或廠房設備在中國的台商，很容易被牽連而遭池魚之殃。

孫明德認為，為防患未然，面對美國貿易保護主義可能開啟，建議台廠應該要積極分散市場，例如傳統產業可以轉移到東南亞，高科技業則到美國等。