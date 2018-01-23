新南向繳亮麗成績 雙向投資雙位數成長

2018-01-23

台商西進轉南向 金額成長超過五成

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部投審會昨公布去年投資概況，在政府力推新南向政策後，台商對新南向國家新增投資件數雖增加不多，但金額平均成長超過五成，對澳洲、泰國等投資金額成長最高逾二十倍；赴中國投資則自二○一五年破百億美元高峰後連續兩年下滑，去年減至八十七．四億美元。投審會分析，中國經商投資環境不佳，台商赴中投資

意願降低，布局明顯從西進轉為南向。

新南向國家來台投資 件數增兩成八

根據投審會統計，去年核准新南向國家來台投資件數為五八○件，增幅兩成八；金額為兩億七三一八萬美元，成長一成五，以馬來西亞、印度分別成長七成三、五成七較多。

投資澳洲成長比率 高達二四二九％

去年赴新南向核准投資件數為一三三件，金額計三十六億七九八一萬美元，成長達五十四．五％；澳洲成長比率則高達二四二九．八％，泰國、馬來西亞、菲律賓和印尼等，也成長一六七％到九二○％不等，總體投資金額都大躍進。投審會執行秘書張銘斌指出，主要是澳洲有礦業、泰國有汽車零組件等較大金額投資。

同時，赴中投資出現反向變化，從馬政府時期動輒破百億美元，前年降至九十一．八億美元，去年只剩八十七億餘美元，連續兩年負成長。張銘斌分析，中國經商環境已大不如前，土地、勞工薪資、環保等問題，對台商來說投資環境轉差，廠商不外乎選擇關廠、從二線城市遷移到三線城市、轉移陣地到東南亞，或是選擇回台灣。

張銘斌說，廠商布局很明顯選擇前往東南亞，除政府政策鼓勵之外，市場也是考量，如越南的製鞋出口已是全球第二大，自然會吸引相關廠商布局。

去年中資來台投資件數與金額和前年差距不大，但其中荷蘭商NEXPERIA B.V.增資台灣耐智亞半導體，投資人身分從外資轉為中資，其投資金額達七億台幣，屬於較大宗，等於變相幫中資來投資數據灌水；官員坦言，近年中資併購案增多，外資轉為中資的情況不在少數。