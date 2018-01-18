蘇花改蘇澳－東澳段 農曆年前通車

2018-01-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕給東部民眾一條安全回家的路，蘇花公路山區路段改善計畫第一階段蘇澳─東澳段，預計農曆年前通車。車流順暢情況下，蘇澳到東澳行車時間約十分鐘，比過去的蘇花公路約可省下廿分鐘。

後續兩段 明年底前竣工

蘇花改全長三十八．八公里，分為蘇澳─東澳、南澳─和平、和中─大清水三路段。蘇澳─東澳段通車後，後續兩段以明年底前竣工、後年農曆年前通車為目標。

農曆年前通車的蘇澳─東澳段全長九．七公里，北起蘇澳鎮蘇港路，先以長兩百五十四公尺的蘇澳隧道貫穿丘陵地，續以白米高架橋往南沿蘇澳溪前行，再接永樂高架橋，並在台鐵永樂車站附近，由三．四公里長的東澳隧道北口銜接，往南經過兩百一十二公尺的東岳隧道後，於東澳與現有的蘇花公路銜接。

公總局長陳彥伯表示，通車前要先完成三階段履勘，前日已通過第二階段履勘，預計一月二十二日結合警察、消防、衛生機關，進行最後一次大型演練；二十三日進行第三階段履勘，再花一週改善缺失。目標是過年前通車，但又不要太靠近過年，希望至少有一週時間讓民眾先熟悉路況。

省20分鐘 限小汽車通行

通車初期，將僅限小型車通行，再視情況開放大客車、大貨車通行，因長隧道內空氣較差，也暫不開放機車通行。若如期通車，交通部預期除了返家車潮，還會吸引許多嘗鮮的民眾，春節前兩日及收假日可能最壅塞。交通部長賀陳旦昨表示，交通管理重點是要先預告，讓民眾盡量避免擁擠時段上路，「希望民眾對於過年擁擠情況可多擔待」。

速限60 評估是否放寬

蘇花改速限為時速六十公里，是否會導致塞車？賀陳旦表示，只要保持適當車距、車速，不見得就會減少道路容量，雪山隧道也是經過不斷調整才逐漸提高速限；且省道速限大多是六十公里，未來蘇花改也會評估是否有放寬速限的空間。

蘇花改蘇澳─東澳即將通車，為避免車流造成蘇澳堵車，宜蘭曾建議蘇花改與國五相連，交通部評估兩者車道數不同，國五車潮若長驅直入蘇花改， 恐回堵在長隧道內，十分危險。較可行做法是國五從蘇澳延伸到台九線再銜接蘇花改，優點是往返國五跟蘇花改，不用繞進蘇澳市區；經費約廿億元，僅是國五直接銜接蘇花改的十％。預計今年完成綜合規劃，施工期三年，但還有環評、用地徵收問題，通車時間未定。