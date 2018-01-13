「凍番薯」全台冷到爆 今晨下探5度

白天冷氣團雖減弱 輻射冷卻效應卻更明顯
〔記者吳柏緯、吳亮儀、劉濱銓／綜合報導〕這波強烈大陸冷氣團影響台灣近五天，台灣變成「凍番薯」，天氣冷吱吱，今天冷氣團雖然逐漸減弱，但是輻射冷卻效應較昨日更加明顯，清晨西半部的溫度還是偏低，中部沿海地區有可能再度刷新入冬以來的低溫新紀錄！
昨天淡水出現六度低溫，打破今年入冬以來的平地低溫紀錄，不過根據中央氣象局預報資料顯示，由於輻射冷卻情況加劇，今天清晨台灣西半部的低溫大約只有六到九度，中部沿海空曠地區低溫還可能下探五度。
玉山山區積雪最深已達十公分，玉山國家公園管理處持續實施雪季管制，主峰頂上的石碑也結出冰雪！
排雲山莊人員昨勘查主峰步道，沿線積雪六公分，最深則達十公分，雪管期間沒有冰斧、冰爪等雪地裝備者禁止入山，玉管處呼籲民眾入園或登山，應注意保暖與管制作為，以維自身安全。
全台體感溫度均低於10度 馬祖僅2度
天氣冷，體感溫度更冷！根據氣象局的預測，今天清晨全台各地的體感溫度均低於十度，其中苗栗、嘉義與雲林等地，平地體感溫度僅有五度上下，靠近山區的行政區，體感溫度更下探三到四度；離島馬祖的體感溫度也僅剩兩度，其中莒光鄉更出現零下一度的情況。
氣象預報員徐仲毅指出，這波寒流影響時間持續到今天清晨，今天上午開始，寒流逐漸減弱，全台氣溫都會略微回升。
徐仲毅指出，今天北部高溫大約落在十六到十七度左右；中部地區則在十八度上下；南部高溫則可達廿三度。而且今天入夜後到明天清晨，西半部地區與金門馬祖仍會出現低於十度的低溫。週日白天全台平均氣溫都會回到廿度以上，會維持穩定晴朗的天氣到週三。
徐仲毅指出，週四又會有一波東北季風報到，雖然溫度會略微下降，但影響不會太過劇烈。