確保資安 政院要求勿買白牌產品

2018-01-07

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣資安問題層出不窮，儘管各公務機關依現行規定，採購電腦軟硬體必須是檢驗合格的產品，但基於部分機關可能便宜行事或委外活動所獲電腦軟體等贈品出包，行政院資通安全處處長簡宏偉昨表示，將發函提醒各機關，在採購電腦軟硬體與網通設備時，一定要購買檢驗合格的產品，不要買白牌產品。

另外，在法制層面的規範，行政院已提出「資通安全管理法草案」，明定各機關要訂定資安防護計畫，將來若經立院三讀通過，就可依據這項計畫防止機關資料外洩及被情蒐的問題，政院盼立院下會期儘速三讀通過「資通安全管理法草案」這項優先法案。

簡宏偉表示，各公務機關在採購電腦軟硬體等設備時，必須購買檢驗合格的產品，這是行之有年的規定，各機構平日在採購時，應儘量購買依據「政府採購法」裡明定「共同供應契約」的產品；若共同供應契約裡無此產品，也應另行購買合格、認證過的產品。

根據「政府採購法」第九十三條規定，各機關得就具有共通需求特性之財物或勞務，與廠商簽訂共同供應契約。

簡宏偉舉例，像各機關有到國外出差購買機票的需求，為避免機關個別採購的品質不一，過去就由台銀出來承辦、開標，訂定共同供應契約；現在工業局也有辦理，而電腦的軟硬體及部分網通設備，共同供應契約也有供應。

為防止駭客入侵，甚至軟硬體遭植入木馬程式，簡宏偉說，各機關可做內、外網的實體隔離，並進行網路流量管制，就可防範相關問題發生。