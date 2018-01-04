國旅卡去年觀光消費創新高 新制奏效 金額翻倍達45.6億

2018-01-04

1.6萬元補助 半數需在國內觀光

〔記者蕭玗欣、陳梅英／綜合報導〕國旅卡新制奏效！

為鼓勵國內旅遊，行政院去年起推動國旅卡新制，規定公務人員一萬六千元休假補助費中，有八千元須用在國內觀光、旅宿，粗估砸下卅六億補助。據交通部觀光局最新統計，國旅卡新制上路一年，去年度公務人員持國旅卡在觀光旅遊業的消費金額約四十五．六億，比上年度成長超過一倍，創下歷年新高，旅遊業者肯定政府帶頭救國內觀光，盼政策今年也能繼續實施。

政府帶頭救國內觀光 業者肯定

國發會人力處處長林至美表示，去年底國發會與相關部會開會協商，基於新制上路後成效不錯，確定國旅卡新制今年將持續辦理，已報行政院獲得同意；林至美說，國旅卡每三年檢討一次，若無特殊考量，新制將會沿用到二○一九年底，屆時才會再次檢討。

觀光局統計，去年公務人員持國旅卡在特約商店消費達八十三億元，其中五十五．四五％花在旅行業、旅宿業、觀光遊樂業和交通運輸業四大類中，計約四十五．六億元，比上年二十五．○七％高出一倍，是歷年新高。

觀光局進一步分析去年觀光旅遊四大類的消費占比和金額，其中旅宿業占比卅六．九二％，金額最高、達卅．六七億元，其次則是旅行業占九．六八％、約八億元，交通運輸業占七．八九％、約六．五億元，觀光遊樂業占○．九％、約八千萬元。

新制成效不錯 將沿用至明年底

雄獅旅遊副總經理王岳聰表示，國旅卡新制分布範圍廣，旅遊觀光、遊樂、交通住宿都能受惠，雄獅去年一到十一月光是國旅卡商品的業績就比上年同期有三位數的成長。從去年業績看來，前三季的國旅卡效益並不明顯，但第四季就看出後勁爆發，推估可能是上半年國人對新制還不了解，持觀望態度，建議政府未來在政策說明上可多些力道。

易遊網則表示，受國旅卡新制影響，去年國內團體旅遊業績成長三成，以花東地區為主，自由行方面，訂房業績也有四到五成的成長，顯示持國旅卡民眾偏好自主規劃，而該政策確實有達到效果，但還有成長空間。